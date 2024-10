Lucas Moura foi o nome da partida entre São Paulo e Vasco (Foto: Anderson Romao/AGIF)







Publicada em 16/10/2024 - 23:42 • Campinas (SP)

O São Paulo venceu o Vasco por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (16), em partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão. Luciano abriu o placar pelo Tricolor, e Lucas Moura ampliou e fechou o placar.

Com o resultado, o São Paulo ocupa a quinta posição na tabela do Brasileirão, com 50 pontos. Já o Vasco é o 10º colocado e estaciona nos 37 pontos.

Como foi o jogo?

O Vasco começou a partida tentando ter a posse e aproveitar a qualidade da dupla Coutinho e Payet. No entanto, foi justamente com o meia francês que começou a jogada do primeiro gol do São Paulo.

Payet tocou na fogueira para Hugo Moura. Na sequência, a bola sobrou para Calleri, que passou para Luciano. O atacante do Tricolor chutou, e Léo Jardim falhou logo aos 9 minutos do primeiro tempo.

Atrás no placar, o Vasco precisou se lançar ao ataque. E foi assim que o São Paulo ampliou. Com um minuto da etapa final, Lucas Moura puxou contra-ataque pela direta, ganhou do zagueiro Maicon na corrida e chutou cruzado sem chances para Léo Jardim.

Com uma boa vantagem, o São Paulo começou a administrar a partida, enquanto Rafael Paiva começou a mexer no time do Vasco para poupar as principais peças visando a Copa do Brasil. Após cobrança de escanteio feita por Wellington Rato, Lucas Moura subiu sozinho na área e fechou o placar, aos 21 minutos do segundo tempo.

Coutinho jogou ao lado de Payet pela primeira vez no Vasco (Foto: Anderson Romao/AGIF)

O que vem pela frente?

O São Paulo volta a entrar em campo somente no dia 26, às 22h, para enfrentar o Criciúma. A partida é válida pela 31ª rodada do Brasileirão.

O Vasco, por sua vez, faz o segundo jogo das semifinais da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino encara o Atlético-MG no sábado (19) precisando vencer para avançar à final da competição.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 3 X 0 VASCO

30ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 16 de outubro de 2024, às 21h45 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP);

🥅 Gols: Luciano (8' do 1ºT) e Lucas Moura (1' do 2ºT e 21' do 2ºT)

🟨 Cartão amarelo: Wellington (SAO).

⚽ ESCALAÇÕES:

SÃO PAULO (Técnico: Zubeldía)

Rafael; Igor Vinícius, Sabino (Santi Longo), Ruan e Welington; Luiz Gustavo e Marcos Antônio (Galoppo); Erick (Wellington Rato), Lucas Moura (Ferreira) e Luciano (Nestor); Calleri.

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, João Victor, Lucas Piton (Leandrinho); Hugo Souza, Mateus Carvalho e Philippe Coutinho (Jean David); Emerson Rodríguez, Payet (Rayan) e Vegetti (Galdames).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES);

🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR);

4️⃣ Quarto árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (pe)

🖥️ VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG).