Narrador critica Léo Jardim, mas culpa outro jogador do Vasco contra o São Paulo

Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 23:38 • São Paulo (SP)

O primeiro gol do São Paulo sobre o Vasco nesta quarta-feira (16), pelo Brasileirão, foi marcado por uma falha do goleiro Léo Jardim. No entanto, apesar do erro do arqueiro cruzmaltino, o narrador Luis Felipe Freitas criticou o meia Payet na jogada.

- Frangaço do Léo Jardim, mas o gol do São Paulo tem muita responsabilidade do Payet. Passe horrível no meio, deixou o Hugo Moura na podre. Ele só tinha como se livrar da bola. O São Paulo recuperou e o Luciano aproveitou - escreveu Luis Felipe Freitas.

Aos nove minutos, Payet deu um passe na fogueira para Hugo Moura, que erra o toque. O São Paulo recuperou a bola, Luciano tabelou com Calleri e chutou para o gol. A bola passou entre as pernas de Léo Jardim. O meia francês foi substituído no segundo tempo.

O São Paulo ainda ampliou o marcador no segundo tempo, duas vezes com Lucas Moura. Com o resultado, o Tricolor chega aos 50 pontos, na 5ª posição. O Cruzmaltino estaciona nos 37 pontos, na 10ª colocação.