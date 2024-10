Rafael Paiva justifica escalação do Vasco com Coutinho e Payet

Rafael Paiva explicou em coletiva os motivos de ter escalado Coutinho e Payet juntos (Foto: Anderson Romao/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 00:53 • Campinas (SP)

Rafael Paiva escalou um Vasco repleto de novidades para encarar o São Paulo. A principal foi Philippe Coutinho e Payet juntos pela primeira vez. Após a derrota por 3 a 0, em Campinas (SP), o técnico justificou a escolha da dupla.

- Um jogo que hoje não encaixou de novo. Tentamos colocar Coutinho e Payet para ter um pouco mais de posse de bola, ter o controle do jogo em alguns momentos. Sofremos, em dois jogos, algo que tínhamos conseguido estabilizar: tomar gol cedo. De novo tomamos um gol cedo, o que prejudica muito a estratégia de tentar ficar mais com a bola. O time do São Paulo é muito rápido na transição. Tivemos uma chance muito clara de empatar o jogo, mas não conseguimos - analisou Rafael Paiva, que complementou:

- Voltamos com uma estratégia diferente para o segundo tempo, mas aí tomamos o gol com um minuto. Tivemos que sair para tentar buscar, ainda tentar buscar fazer um gol para entrar na partida. Mas aí na bola parada tomamos o terceiro gol, que escapou completamente de algo que a gente pudesse fazer para reverter.

Com a derrota, o Vasco chega a sete jogos consecutivos sem vencer, sendo cinco deles pelo Brasileirão. A última vez que o Cruzmaltino saiu vitorioso foi há mais de um mês, quando superou o Vitória por 1 a 0, em Salvador, no dia 1º de setembro.

Léo Jardim falhou no primeiro gol do São Paulo (Foto: Anderson Romao/AGIF)

Agora, o Vasco volta as suas atenções para enfrentar o Atlético-MG, no segundo jogo das semifinais da Copa do Brasil. A bola rola às 18h30m de sábado (19), em São Januário.