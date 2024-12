Fora de casa, Vasco derrota Paulistano e segue boa fase no NBB

O Vasco venceu o Paulistano por 76 a 70 nesta quarta-feira (4), em partida válida pela 11ª rodada do NBB, o Novo Basquete Brasil, no Ginásio Antonio Prado Jr., em São Paulo (SP). Mesmo com a derrota, Ferreyra, do time paulista, foi o cestinha da partida com 21 pontos.

continua após a publicidade

➡️ NBB: após susto, Flamengo vence Pato Basquete na prorrogação

Com este resultado, o Vasco sobe para a sétima colocação do NBB, com 19 pontos. Já o Paulistano segue em 12º, com 15 unidades.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🏀 COMO FOI O JOGO?

O jogo começou equilibrado, com o Paulistano e o Vasco se alternando na liderança do placar, com o time paulista vencendo por 16 a 15 no final do primeiro quarto. No segundo quarto, o Cruz-maltino reagiu e, com boa atuação do veterano Marquinhos, que anotou 15 pontos na partida, a equipe carioca foi para o intervalo vencendo por 31 a 28.

Marquinhos, do Vasco, em ação contra o Paulistano (Foto: Wilian Oliveira/Foto Atleta)

Na volta para o terceiro período, o equilíbrio voltou, com o Paulistano melhorando, mas com o Vasco seguindo muito bem na partida, principalmente com o americano Jamaal, que distribuiu 10 assistências. No último quarto, o Cruz-maltino conseguiu consolidar a vitória, aumentou a vantagem em mais três pontos e venceu por 76 a 70.

continua após a publicidade

✅ O QUE VEM POR AÍ?

Ainda na décima primeira rodada, o Vasco visita o São Paulo, no Ginásio Poliesportivo Doutor Antônio Leme Nunes Galvão, na sexta-feira (6), às 20h (de Brasília). Já o Paulistano recebe o União Corinthians, no Ginásio Antonio Prado Jr., na terça-feira (10), às 19h30.