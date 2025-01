Corinthians vence o Vasco e vai às semifinais da Copinha

O Timão está nas semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Corinthians venceu o Vasco por 1 a 0 na noite deste domingo (19), em partida válida pelas quartas de final da Copinha 2025. Gui Negão foi o autor do único gol da partida, logo aos seis minutos do primeiro tempo. Agora, o maior campeão do torneio enfrenta o Grêmio, que bateu o Palmeiras também nesta noite.

Como foi a partida entre Corinthians e Vasco?

O Corinthians iniciou a partida com domínio das ações. Logo aos seis minutos do primeiro tempo, Gui Negão recebeu na entrada da área e bateu cruzado para abrir o placar. A pressão corintiana seguiu, dificultando a saída de bola do Vasco e criando as melhores chances. Após o controle inicial dos paulistas, o Cruz-Maltino equilibrou as ações e conseguiu chances antes do intervalo, mas sem muito perigo.

Se o início da primeira etapa foi do Corinthians, o Vasco começou melhor na segunda metade, controlando as ações ofensivas durante praticamente todo o tempo. Aos 24'/2ºT, o goleiro Kauê fez grande defesa para evitar o gol do Gigante após cobrança de escanteio. Já nos acréscimos, João Vitor chutou de fora da área e mais uma vez o arqueiro corintiano salvou o Timão. Assim, vitória do Corinthians por 1 a 0 e vaga nas semifinais confirmada.

O que vem por aí?

O Corinthians agora enfrenta o Grêmio na próxima quarta-feira (22), pela semifinal da Copinha 2025. No mesmo dia e em chave oposta, São Paulo e Criciúma se enfrentam por vaga na grande decisão do torneio sub-20.

