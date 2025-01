Maxime Dominguez se mostrou insatisfeito após o empate do Vasco com o Bangu pelo Campeonato Carioca. Para o meia suíço, a equipe precisa trabalhar mais para ganhar estes jogos.

continua após a publicidade

➡️ Qual clube teve maior público na 2ª rodada do Campeonato Carioca?

- Acho que foi um bom jogo, mas queria fazer gol ou dar assistência. Não é o resultado que queremos. Então, eu tenho que trabalhar mais com o time também para ganhar esse tipo de jogo - disse Maxime Dominguez em entrevista ao "Premiere".

Como foi o empate entre Vasco e Bangu?

Vasco e Bangu protagonizaram um primeiro tempo lento, fraco e com quase nenhuma chance de gol. A atuação cruz-maltina na etapa inicial foi pior em comparação a da estreia. Por outro lado, o Alvirrubro foi insuficiente para superar o estreante Daniel Fuzato.

continua após a publicidade

Se o jogo foi abaixo nos primeiros 45 minutos, no segundo tempo, o Vasco melhorou com as entradas de peças do elenco principal e foi para cima do Bangu. O Cruz-Maltino teve mais volume e desperdiçou diversas oportunidades.

A chance mais clara foi com Jair, aos 42 minutos do segundo tempo. Após a arbitragem marcar pênalti pela bola resvalar no braço de João Felipe, o volante cobrou firme e esbarrou na grande defesa de Victor Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Vasco empatou com o Bangu na 2ª rodada do Carioca (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O que vem pela frente?

O Vasco volta a campo para enfrentar o Boavista no domingo (19), às 19h. A partida, que é válida pela 3ª rodada do Campeonato Carioca, será no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Bacaxá. Já o Bangu recebe o Volta Redonda, às 20h do mesmo dia, no Estádio Moça Bonita.