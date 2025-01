Vasco recebe o Volta Redonda, neste sábado (1), em duelo válido pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília), e as equipes entram em campo no Kleber Andrade, em Cariacica (ES). O confronto será transmitido pela Globo, em canal aberto, SporTV e Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere

Como chegam os clubes?

Em mais um jogo contra o líder do Campeonato Carioca, o Vasco chega para o confronto com um triunfo tranquilo contra o Maricá e se torna o único clube invicto na competição. Na tabela, o Cruz-Maltino está com 12 pontos e ocupa o segundo lugar, logo atrás do Volta Redonda, que assume a liderança devido ao número de vitórias.

Já no topo da tabela, o Volta Redonda também vem de uma vitória da última rodada, ao vencer por 2 a 1 o Portuguesa, em casa. Atual líder, o Voltaço acumula a mesma quantidade de pontos que o Vasco, com quatro vitórias e duas derrotas. Enquanto o Cruz-Maltino tem três vitórias e três empates, após seis rodadas disputadas.

Confira as informações do jogo entre Vasco e Volta Redonda

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X VOLTA REDONDA

7ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: sábado, 1 de fevereiro de 2025, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Kleber Andrade, em Cariacica (ES)

📺 Onde assistir: Globo, SporTV e Premiere

🟨 Arbitragem: Jodis Nascimento de Souza

🚩Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Lucas Castro dos Santos

📺VAR: Philip Georg Bennet

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fabio Carille)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Tchê Tchê, Jair, Paulinho, Coutinho, Alex Teixeira e Vegetti.



VOLTA REDONDA (Técnico: Rogério Corrêa)

Jean Drosny; Cayo Tenório, Fabrício, Gabriel Bahia, Sanchez e Pierre; Robinho e Chay; MV, Marquinhos e Heliardo.

