Vasco faz proposta para contar com Payet até o fim da temporada

O Vasco negocia a ampliação do vínculo com Payet e está otimista com o aceite do meia francês, que está no clube desde agosto de 2023. O jogador, que fará 38 anos em março, tem contrato válido até julho. A intenção é ampliar o acordo até o fim deste ano.

➡️Paulo Henrique projeta Vasco na liderança do Carioca: ‘Todo mundo quer’

Segundo o portal “Atenção, Vascaínos”, a diretoria do Vasco já apresentou uma proposta de renovação a Payet. Ela prevê que os salários que o meia tem a receber até o meio do ano sejam diluídos com os vencimentos que ele receberá com a extensão do vínculo. Assim, tudo seria pago até dezembro.

A proposta de renovação do Vasco está sendo analisada pelos representantes de Payet, e a diretoria do clube considera que tem boas chances de prosperar. De um lado, o meia tem intenção de continuar no clube. Do outro, o Vasco considera que o jogador é peça importante para a disputa da Copa Sul-Americana e mostra com a proposta de extensão do vínculo que ele faz parte desse projeto.

Vasco também quer renovar com Coutinho

Além de Payet, a diretoria do Vasco se movimenta para buscar uma ampliação do empréstimo do meia Philippe Coutinho. O contrato do jogador, que pertence ao Aston Villa, da Inglaterra, vence em julho.

A negociação com Coutinho, porém, é mais complicada. O meia tem contrato com os ingleses até julho do ano que vem, e a renovação do empréstimo deverá exigir uma compensação financeira.

Isso porque o Aston Villa pagou 20 milhões de euros (R$ 123 milhões, na cotação atual) em 2022 para contratar o meia junto ao Barcelona, mas só contou com o jogador no primeiro ano. E, a partir de dezembro, Coutinho poderá assinar pré-contrato com qualquer equipe.