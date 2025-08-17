A segunda rodada do Brasileirão 1995, no Grupo B, colocou frente a frente dois times em momentos distintos, mas igualmente pressionados por resultados: o Santos, que estreava o volante Pintado e precisava se firmar em casa, e o Vasco, reforçado pelo atacante Leonardo, que fazia sua primeira partida com a camisa cruz-maltina. O duelo na Vila Belmiro prometia equilíbrio, mas acabou se transformando em um festival de gols, com o placar final de 5 a 3 para os visitantes. O Lance! relembra Santos 3 x 5 Vasco no Brasileirão 1995.

Santos 3 x 5 Vasco no Brasileirão 1995

O início parecia encaminhar uma vitória tranquila para o Peixe. Logo no primeiro minuto e cinquenta segundos, Pintado, em sua estreia, abriu o placar. Pouco depois, aos 12, Macedo ampliou, deixando a torcida confiante. Antes do intervalo, porém, Leonardo descontou, prenunciando uma segunda etapa eletrizante.

O Vasco voltou do vestiário com postura agressiva e, com apenas quatro minutos, Leonardo marcou novamente, empatando o jogo. A virada veio em dois minutos mágicos: aos 27, Valdir fez 3 a 2, e, aos 29, Juninho Pernambucano ampliou. Jamelli ainda descontou para o Santos aos 32, mas Valdir fechou a conta aos 44, decretando a goleada vascaína em plena Vila.

O jogo

Primeiro tempo: Santos dominante, mas Vasco reage

O Santos começou pressionando e aproveitou falhas defensivas do Vasco para construir vantagem cedo. Pintado, estreando, fez 1 a 0 logo aos 2 minutos, mostrando presença de área. Aos 12, Macedo recebeu de Giovanni e marcou o segundo. O Vasco demorou a se encontrar, mas ganhou novo ânimo aos 42, quando Pimentel cruzou com precisão e Leonardo cabeceou para o fundo da rede.

Segundo tempo: virada e imposição vascaína

O intervalo fez bem ao Vasco. Com maior compactação e velocidade pelos lados, a equipe de Jair Pereira aproveitou novamente a dobradinha Pimentel-Leonardo para empatar logo aos 4 minutos. O empate mexeu com o psicológico do Santos, que passou a errar na marcação. Aos 27, Valdir aproveitou sobra para virar, e, dois minutos depois, Juninho Pernambucano marcou um golaço para abrir 4 a 2.

continua após a publicidade

O Santos, empurrado pela torcida, diminuiu aos 32 com Jamelli. Mas a reação parou por aí. Aos 44, Valdir recebeu em velocidade, driblou o goleiro Edinho e selou a vitória por 5 a 3.

Repercussão e crise santista

A derrota em casa agravou a crise na Vila Belmiro. Em dois jogos como mandante no campeonato, o Santos somava apenas um ponto. O técnico Joãozinho Rosa deixou o gramado sem falar com a imprensa e passou a ter seu cargo questionado pela diretoria, apesar do vice-presidente Clodoaldo Tavares Santana afirmar que não pretendia “sacrificá-lo” imediatamente.

No vestiário, Pintado pediu mais “vergonha na cara” ao grupo e ressaltou que a vantagem inicial não poderia ter sido desperdiçada. Já no Vasco, Leonardo comemorou a estreia perfeita, enquanto Ricardo Rocha elogiou a estratégia tática de Jair Pereira.

Estatísticas do jogo

Posse de bola: Santos 51% x 49% Vasco Finalizações certas: Santos 7 x 10 Vasco Escanteios: Santos 4 x 6 Vasco Faltas cometidas: Santos 16 x 14 Vasco

O Vasco aproveitou melhor as chances criadas e teve eficiência notável nas bolas levantadas por Pimentel, decisivas para os dois gols de Leonardo.

Ficha técnica - Santos 3 x 5 Vasco no Brasileirão 1995

Campeonato Brasileiro 1995 – 1ª fase – 1º turno – 2ª rodada – Grupo B

Data: 26 de agosto de 1995 (sábado), 16h00

Local: Estádio da Vila Belmiro, Santos-SP

Público: 5.670 pagantes

Renda: R$ 57.775,00

Árbitro: Antonio Pereira da Silva (GO)

Gols: Pintado (2’ do 1ºT), Macedo (12’ do 1ºT), Leonardo (42’ do 1ºT), Leonardo (4’ do 2ºT), Valdir (27’ do 2ºT), Juninho Pernambucano (29’ do 2ºT), Jamelli (32’ do 2ºT), Valdir (44’ do 2ºT)

Cartões amarelos: Gallo (Santos), Valdir e Tinho (Vasco)

Santos: Edinho; Marquinhos Capixaba, Jean, Cerezo, Piá (Robert); Gallo, Pintado, Giovanni, Marcelo Passos (Carlinhos); Jamelli (Wellington) e Macedo. Técnico: Joãozinho Rosa.

Vasco: Carlos Germano; Pimentel, Tinho, Ricardo Rocha, Jefferson; Charles Guerreiro, Nelson, Juninho Pernambucano (Geovani), Yan (Sidnei); Leonardo e Valdir. Técnico: Jair Pereira.