Alexandre Mattos se desculpa por eliminação do Vasco no Carioca e nega clima ruim: ‘Factoides mirabolantes’

Escrito por Lance! • Publicada em 19/03/2024 - 16:06 • Rio de Janeiro (RJ)

Dois dias após a eliminação do Vasco para o Nova Iguaçu, no Campeonato Carioca, Alexandre Mattos se pronunciou nas redes sociais. O diretor executivo negou que o clima nos bastidores seja ruim.

Sempre que se tem um derrota dura como essa (a qual tenho também responsabilidade), começam as teorias da conspiração de que ‘o grupo tá dividido em grupinhos’, ‘o ambiente é ruim’, ‘o diretor não fala com o treinador’, ‘os salários estão atrasados’ e por aí vai para tentar criar mais factoides mirabolantes — esclareceu Alexandre Mattos

Com a eliminação, o Vasco terá quase um mês sem jogos. O Cruz-Maltino volta a entrar em campo somente em meados de abril, quando enfrentará o Grêmio, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

CONFIRA O COMENTÁRIO DE ALEXANDRE MATTOS:

"A VERDADE é que, se estou hoje no Vasco, passa muito pelo apoio total do Emiliano e Ramón ao meu nome. Sou extremante grato e honrado de poder trabalhar com profissionais desse nível top, super vitoriosos e que são seres humanos exemplares e de fácil convívio no dia a dia. Nossa relação é boa desde quando nos falamos pela primeira vez e sempre debatemos ideias em prol de um Vasco melhor a cada dia. Aliás, o que eles dedicam para isso é impressionante, fazem o melhor diariamente para que o Vasco consiga vitórias e alegrias ao torcedor. Certeza absoluta que, quanto mais tempo de trabalho essa comissão, os excelentes profissionais que estão no CT e no escritório da SAF e a constância de gestão de responsabilidade financeira tiverem no clube, mais rápido o Vasco chegará ao tão sonhado momento de um ciclo de conquistas e autossustentabilidade (que significa solidez financeira, receitas maiores, maiores investimentos em estrutura e atletas, na categoria de base…), que é o objetivo principal do projeto da SAF e da 777. Peço desculpas por essa doída eliminação, todos internamente estão sentindo muito a dor da derrota. Sei que são anos de angústias, sofrimento e etc que geram impaciência e ansiedade, mas o caminho é irreversível e está sendo pavimentado (ainda precisa de um tempo) para um futuro vitorioso que com CERTEZA CHEGARÁ."