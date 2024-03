Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/03/2024 - 19:40 • Rio de Janeiro (RJ)

Com a eliminação do Vasco para o Nova Iguaçu na semifinal do Campeonato Carioca, os torcedores não pouparam a equipe nas arquibancadas do Maracanã. Os protestos e gritos de "time sem vergonha" tomaram conta do estádio. Veja no vídeo acima.