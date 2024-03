Como Vasco pode utilizar o período sem jogos da Data Fifa?

Vasco terá quase um mês sem jogos (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 19/03/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Com a eliminação no Campeonato Carioca, o Vasco só volta a entrar em campo no dia 13 de abril, quando enfrenta o Grêmio na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Desta forma, o Cruz-Maltino ganhou cerca de 26 dias de trabalho para ajeitar a casa e não passar mais sufoco em 2024.

O trabalho passa principalmente dentro das quatro linhas. Afinal, o futebol é combustível do Vasco. O técnico Ramón Díaz precisa resgatar o espírito aguerrido e competitivo, além da organização tática que equipe aparenta ter pedido.

Vale destacar que o Vasco não deve fazer um grande investimento no momento, em razão dos altos valores gastos na primeira janela de transferências. Se algum reforço chegar será uma oportunidade de mercado, ou seja, algum jogador sem custo ou de baixo custo.

O Vasco também precisa fora das quatro linhas. Talvez até mais do que dentro. Isso porque a 777 Partners, empresa que comanda a SAF vascaína, mostra que não aprendeu com os erros do passado recente. Os processos precisam ser mais ágeis, uma vez que o futebol é dinâmico.

Ramón Díaz segue aguardando reforços pedidos para o Vasco

A partida contra o Grêmio ainda não tem horário definido. Porém, a bola vai rolar em São Januário.