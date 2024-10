Alecsandro, artilheiro da Copa do Brasil 2011 pelo Vasco, e Vegetti, artilheiro da competição em 2024. (Arte: Lance!)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 02/10/2024 - 07:30 • Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira (2), o Vasco enfrenta o Atlético-MG, na Arena MRV, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino não chegava nesta fase da competição há 13 anos, quando conquistou o título nacional. Em exclusiva ao Lance!, o ex-volante Fellipe Bastos revelou detalhes daquela campanha.

O artilheiro do título inédito foi Alecsandro. Em oito jogos, o camisa 9 marcou cinco vezes e foi fundamental para a conquista vascaína. O primeiro gol foi contra o ainda na segunda fase, contra o ABC-RN. O Vasco empatou em 0 a 0 fora de casa, e precisa vencer em São Januário para avançar. No jogo de volta, Alecgol abriu a porteira e cravou o primeiro. Bernardo marcou o segundo, e o Cruz-Maltino venceu por 2 a 1. A partir daí, o atacante só deixou de marcar na semifinal, contra o Avaí.

Nesta temporada, o Gigante da Colina também conta com um cabeça de área em boa fase. Pablo Vegetti é o artilheiro da Copa do Brasil, com seis gols, e marcou gol em todas as fases da competição.

Personagem da conquista do título de 2011, Fellipe Bastos escolheu qual dos atacantes ele escolheria para o seu time.

– Com o pé? Alecsandro [risos]. Com a cabeça pode ser o Vegetti, mas o Alecgol era bom de cabeceio também, tá?

O ex-jogador revelou que ainda mantém contato com o elenco campeão de 2011 constantemente.

– Eu falo com todos eles ainda. Temos um grupo no WhatsApp e conversamos sempre. Com o Allan, que agora tá no Botafogo, Alecsandro sempre lembra que ele foi o artilheiro da Copa, Diego Souza é meu irmão, estou com ele todos os dias. Viramos de fato uma família mesmo, e tenho contato com todos eles.