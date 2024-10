Vasco encara o Atlético-MG na semifinal da Copa do Brasil com Vegetti fazendo história

Vegetti é o artilheiro da Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Herói em diversas partidas, Vegetti é o artilheiro do Vasco na Copa do Brasil. Com a marca de seis gols, o atacante argentino balançou a rede em todos os jogos na competição.

➡️ Ações de Vasco e Corinthians ameaçam o andamento da Copa do Brasil? Entenda

Vegetti chegou ao Vasco em 2023 para livrar o clube de mais um rebaixamento. Logo na estreia, o "Pirata" marcou contra o Grêmio e caiu nas graças da torcida. Hoje, o atacante argentino é um postulante a ídolo do Cruz-Maltino, ainda mais se levantar uma taça.

Destaque do Vasco na Copa do Brasil, além dos seis gols no tempo regulamentar, Vegetti foi decisivo em três disputas de pênaltis: Água Santa, Fortaleza e Athletico-PR.

- É uma oportunidade única, mas temos que desfrutar também. Fazia muito tempo que o Vasco não chegava nesse lugar, então tem que desfrutar também, relaxar. Mas encarar com a responsabilidade que merece, estamos perto de um título - disse Vegetti após o empate com o Cruzeiro.

Vegetti foi um dos heróis do Vasco contra o Athletico-PR (Foto: Gabriel Machado/AGIF)

Esta é a primeira vez que o Vasco avança à uma semifinal de Copa do Brasil desde que foi campeão na competição. Desde então, o Cruz-Maltino nunca mais chegou nesta fase.

O Vasco reencontra o Atlético-MG nesta quarta-feira (2), às 19h15. A partida é válida pelo primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil. A bola rola na Arena MRV.