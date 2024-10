Vasco rebate Flamengo sobre mudança das datas da Copa do Brasil

Pedrinho, presidente do Vasco, em coletiva em São Januário (Foto: Isabelle Favieri/Lance!)







02/10/2024 - 09:40 • Rio de Janeiro

Na noite desta terça-feira (01), o Vasco rebateu o Flamengo, nas redes sociais, sobre a alteração das datas dos jogos de volta da Copa do Brasil.



Mais cedo, o Flamengo fez fortes críticas a Vasco e Corinthians. Em nota oficial, o clube afirmou que a tentativa de impugnação feita por eles no STJD foi uma atitude de "total desapreço ao princípio da isonomia e da igualdade de condições desportivas".



O Vasco respondeu que o rival carioca fez "contorcionismo" para confundir o público e distorcer o posicionamento do clube de São Januário. Além disso, a nota assinada pela SAF vascaína afirma que o Vasco agiu de boa fé durante todo o processo, inclusive ao sugerir a troca da volta para o dia 16 de outubro.



Confira a nota

"Na tentativa de justificar o injustificável, o rival, que se beneficia da alteração da data da partida de volta da semifinal da Copa do Brasil 2024, exercita o contorcionismo para confundir o público ao distorcer o posicionamento do Vasco em relação a proposta da CBF.

O fato é que o Vasco prontamente recusou a alternativa da CBF de alterar o jogo do dia 17/10 (quinta-feira) para o final de semana 19/10 e 20/10, por ir contra aos regulamentos e, principalmente, por estabelecer, de forma injustificada, um benefício indevido a certos clubes em prejuízo de outros.

E o Vasco, foi além, em um ato de BOA FÉ, manifestou-se no sentido de concordar com eventual antecipação da partida para 16/10 (quarta-feira) por se tratar de permissão do próprio calendário.

Antecipar 24 horas a partida é diferente de mudar todo o calendário do futebol brasileiro para, deliberadamente, afetar a competitividade e beneficiar uns em detrimento de outros.

Boa fé: você tem ou não.

Vasco da Gama SAF"



De qualquer modo, o Vasco entra em campo amanhã pelo jogo de ida da Copa do Brasil para encarar o Atlético-MG na Arena MRV. O confronto está marcado para 19h15.