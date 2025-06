Adson atinge marca importante com a camisa do Vasco

Adson completou 50 jogos com a camisa do Vasco na vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, na quinta-feira (13), em São Januário. O atacante chegou ao clube em janeiro de 2024, vindo do Nantes, da França, e alcançou a marca ao entrar no segundo tempo da partida.

Aos 24 anos, Adson soma atuações por Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, com desempenho sólido e versatilidade em campo. Até aqui, são quatro gols marcados e uma assistência com a camisa cruz-maltina.

Na primeira temporada pelo Vasco, Adson entrou em campo em 34 partidas e viveu boa fase antes de uma lesão na tíbia interromper o ritmo. Mesmo jogando apenas até setembro de 2024, teve destaque no Brasileirão, com 20 partidas (14 como titular), 88% de acerto nos passes, 22 passes decisivos e 79 disputas de bola vencidas. Também foi o vice-líder do elenco em dribles certos por jogo (1,5).

Após sete meses afastado, Adson retornou aos gramados na estreia do Brasileirão 2025, diante do Santos, e tem reencontrado seu espaço na equipe. Na atual temporada, soma 16 jogos, sendo 10 pelo Brasileirão, com 87% de aproveitamento nos passes e quatro passes decisivos. Pela Copa do Brasil, o atacante foi fundamental na classificação contra o Operário, ao marcar um dos gols na disputa por pênaltis. Já na Sul-Americana, atuou em cinco partidas e contribuiu com segurança na campanha que levou o Vasco aos playoffs de oitavas de final.

