A bola vai rolar da Copa do Brasil e o Vasco encara o União Rondonópolis na primeira fase, às 19h30 desta terça-feira (18). O Cruz-Maltino vem de uma sequência de quatro jogos sem vencer, enquanto empatou com o Cuiabá.

Vindo de uma derrota para o Flamengo, o Vasco manteve a base do time que ficou em 10º lugar no Brasileirão de 2024. Ao todo e até o momento, o Cruz-Maltino trouxe apenas cinco reforços para esta temporada. Todos do sistema defensivo. O clube corre contra o tempo para preencher as lacunas no ataque.

O União Rondonópolis é um time completamente modificado, praticamente montado do zero. Ao todo, o Colorado apresentou 25 novos jogadores. Além disso, o clube também conta com um técnico que chegou em outubro de 2024. Para contar o momento do adversário do Vasco na temporada, o Lance! entrevistou o jornalista Douglas Paes Santos. Confira abaixo.

- A equipe passou por reformulação após o vice-campeonato estadual em 2024. Hoje é comandado pelo técnico Leandro Sena, que foi anunciado no fim de outubro do ano passado. O treinador estava no Sousa-PB e tem o título da Série D de 2022, com o América-RN, no currículo - disse Douglas Paes Santos. E emendou:

- Dos contratados para 2025, boa parte foi indicação do técnico Leandro Sena. Cerca de 90% dos atletas, são novatos e estão defendendo o clube pela primeira vez. Ainda em janeiro, a diretoria informou a demissão de pelo menos três jogadores. São eles: o goleiro Ângelo; o lateral-direito Rhuan e o ponta direita Arthur. Desses três, apenas o lateral Rhuan era titular - contou o jornalista. E alertou os jogadores em que o Vasco deve ficar de olho:

- Os destaques do Colorado na temporada são o goleiro Fernando, o zagueiro Abdala, além do volante Geandro, que é capitão do time.

Momentos nas competições

O Vasco corre o risco de ficar de fora das semifinais do Campeonato Carioca. O Cruz-Maltino precisa vencer o Botafogo na última rodada para avançar às semifinais.

O União Rondonópolis, por sua vez, não vive um momento extraordinário na temporada, nem está em má fase. No Campeonato Mato-Grossense, o Colorado é o quinto lugar e está se classificando para a próxima fase da competição. Ao todo são duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

Vasco perdeu para o Flamengo no Campeonato Carioca (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Qual a prioridade para Vasco e União Rondonópolis?

Semifinalista da Copa do Brasil, em 2024, o Vasco tem a Sul-Americana como prioridade máxima na temporada. O Cruz-Maltino volta a disputar uma competição internacional após cinco anos.

Já o União Rondonópolis vai entrar em campo para tentar surpreender na Copa do Brasil. Por outro lado, o Colorado também prioriza o estadual, tendo em vista que desistiu da Série D do Campeonato Brasileiro.

- No momento vai tentar surpreender o Vasco visando a premiação. Mas o foco do clube é o Campeonato Mato-grossense mesmo, já que desistiu da Série D - pontuou Douglas Paes Santos.

Vasco quer ser campeão da Sul-Americana em 2025 (Foto: Daniel Duarte/AFP)

Venda do mando contra o Vasco para quitar dívidas

O União Rondonópolis precisou vender o mando de campo para colocar as contas em dia e pagar ações trabalhistas. Para Douglas Paes Santos, o Colorado terá vida difícil longe de casa.

- Na Copa do Brasil, o União não teve muita sorte e pegou, de cara, uma pedreira, o Vasco. Para piorar a situação, o clube mato-grossense terá que enfrentar o time carioca longe dos seus domínios e da sua torcida. Para pagar ações trabalhistas e colocar as contas em dia, a diretoria do União vendeu o mando de campo para a partida contra o Vasco. O duelo que inicialmente estava marcado para o Estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis, agora será disputado no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, no dia 18 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília) - considerou. E finalizou:

- A venda do mando de campo pela empresa que adquiriu o jogo foi de R$ 700 mil reais, montante este que será pago em duas parcelas de R$ 350 mil, além de realizar o pagamento de todas as despesas de logística, alimentação e hospedagem da delegação do União até a cidade de Cariacica.