Adson engata sequência importante pelo Vasco e cai nas graças da torcida

Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 20/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Se entrar em campo como titular pelo Vasco contra o Atlético-MG, Adson vai atingir uma marca importante jamais alcançada em toda a sua carreiras. Trata-se de manter uma sequência de 10 jogos consecutivos como titular.

Desde que passou a ser utilizado em sua posição de origem, Adson cresceu de produção no time. Hoje, o atacante é um dos principais jogadores no ataque do Vasco.

Contra o Internacional, Adson teve uma atuação memorável com a camisa do Vasco. Saiu dos pés do atacante o gol para abrir o placar no Beira-Rio. O desempenho em campo rendeu até brincadeiras nas redes sociais - relembre aqui.

Porém, as atuações não se resumem a somente gols e assistências. Sob o comando de Rafael Paiva, Adson também é uma referência e peça fundamental na engrenagem. O atacante gosta de fazer valer a sua maior valência, a velocidade e parte para cima dos adversários.

O técnico Rafael Paiva comentou sobre o jogador em coletiva. Além disso, o treinador aproveitou para exaltar o trabalho de outras áreas do departamento de futebol, que fazem com que Adson possa estar em campo em "ótima forma física"

Vasco tem quatro vitórias consecutivas no comando de Rafael Paiva (Foto: Gabriel Rosa Machado/AGIF)

⚽ SEQUÊNCIA DE ADSON COMO TITULAR EM TODA A CARREIRA:

- Vasco (2024): 9 jogos;

- Nantes (2023): 1 jogo;

- Corinthians (2023): 9 jogos;

- Corinthians (2022): 4 jogos;

- Corinthians (2021): 4 jogos.

Adson é a segunda contratação mais cara do Vasco. O atacante custou cerca de 5,5 milhões (R$ 29 millhões na época). Ao todo, o atacante tem três gols e uma assistência em 27 jogos pelo Cruz-Maltino.

Vasco e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (21). A bola rola às 16h, na Arena MRV. Este será o primeiro confronto entre os clubes no novo estádio do Galo.