Escrito por Lance! • Publicada em 19/07/2024 - 20:26 • Rio de Janeiro (RJ)

Vasco e Grêmio se enfrentam na primeira partida do returno do Brasileirão. O jogo está confirmado para a Arena Condá, em Chapecó.

Vale destacar que a confirmação ainda Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Em nota, o Grêmio afirmou que a Arena Condá foi escolhida para "contemplar a gigantesca torcida gremista do oeste catarinense e sudoeste do Paraná, regiões que abraçaram de forma muito positiva o povo gaúcho atingido pela trágica enchente do último mês de maio".

Por opção, o Grêmio deixou de mandar os jogos no Centenário, em Caxias do Sul, em razão da qualidade do gramado. O Imortal procurou outras alternativas, como o Heriberto Hülse, em Criciúma.

Em coletiva nesta sexta-feira (19), o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, e os jogadores, Geromel e Kannemann, cobraram a administradora da Arena do Grêmio para retomar as partidas em Porto Alegre o quanto antes. Ainda não há previsão de retorno do Imortal ao seu estádio.

Vasco e Grêmio voltam a se enfrentar pelo Brasileirão na 20ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 16h de domingo (28).