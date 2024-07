Botafogo recusou pedido do Vasco para realizar clássico contra o Fluminense no Nilton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Matheus Guimarães • Publicada em 19/07/2024 - 20:38 • Rio de Janeiro

O Vasco tentou mandar o clássico contra o Fluminense no Estádio do Nilton Santos. Segundo informações apuradas pelo Lance!, o Botafogo recusou esta possibilidade.

A reportagem do Lance! entrou em contato com o Botafogo e aguarda uma resposta. Assim que o clube se manifestar, a matéria será atualizada.

Nesta quinta-feira (18), o presidente do Vasco, Pedrinho, revelou que o clássico contra o Fluminense poderia ocorrer no Nilton Santos. A declaração do dirigente foi dada após o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O jogo entre Vasco e Fluminense já foi cogitado para acontecer em Cariacica, em Brasília e no Maracanã. Além disso, o Cruz-Maltino e o Tricolor não podem se enfrentar em São Januário em razão de uma determinação do Bepe (Batalhão Especialização em Policiamento nos Estádios). Este poderia ser o último clássico antes da reforma da Colina História.

Em São Januário (Vasco x Fluminense) porque o Bepe não autorizou. A gente ia botar em Brasília, mas a agenda está fechada. Cariacica é uma alternativa. O Maracanã a gente conversou num momento de negociação onde achamos que o custo ia ser muito maior do que a receita — afirmou Pedrinho após a apresentação de Philippe Coutinho

Além do custo, a questão do Maracanã também esbarra no planejamento do Flamengo. No dia seguinte (11 de agosto) ao clássico, o Rubro-Negro enfrenta o Palmeiras no Brasileirão e, no meio da semana (15 de agosto), volta a entrar em campo pela Libertadores. O clube da Gávea planejou tratar o gramado nesse meio tempo.

Fluminense superou o Vasco no primeiro turno do Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Vasco e Fluminense fazem o primeiro clássico carioca no returno no Brasileirão. A partida, que é válida pela 22ª rodada da competição, será às 21h30 do dia 10 de agosto, em local a ser definido.