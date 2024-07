Adson abriu o placar para o Vasco (Foto: Divulgação/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/07/2024 - 20:25 • Rio de Janeiro (RJ)

Os torcedores do Vasco ficaram exaltados com o gol de Adson no Beira-Rio. Ao balançar a rede do Internacional, o atacante cruz-maltino abriu os caminhos da vitória. Confira as reações abaixo.

