Presidente Pedrinho em coletiva de imprensa de apresentação do diretor de futebol Marcelo Sant'Ana em São Januário. (Foto: Matheus Guimarães/Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/07/2024 - 17:58 • Rio de Janeiro

A diretoria do Vasco decidiu suspender a ação na Justiça contra a 777 Partners. Decisão foi tomada em acordo com a A-CAP, seguradora que assumiu o controle da 777. Em nota, o clube afirma que as conversas avançam no sentido da colaboração para que os interesses vascaínos sejam atendidos.

Com a suspensão, continua válida a liminar que deu o comando da SAF ao clube associativo. Sendo assim, o presidente Pedrinho segue à frente do futebol. Segundo o Cruz- Maltino, a medida visa dar ainda mais estabilidade e tranquilidade para a Vasco SAF tanto para as suas operações diárias como para a perspectiva de um futuro à altura da história vascaína.

Em coletiva de imprensa em São Januário para apresentar o novo diretor de futebol Marcelo Sant'Ana, Pedrinho respondeu sobre a relação com a seguradora e o futuro da SAF Cruz-Maltina,

- Eles (A-CAP) vieram ao Brasil, tivemos uma reunião muito cordial. Eles não têm interesse em tocar o futebol, obviamente a relação ficou muito melhor. Eles vieram de Chicago, tivemos reunião de duas horas e meia, três horas. Para, obviamente juntos, buscarmos um novo investidor. Para quem dizia que a ação causaria uma instabilidade jurídica, pelo contrário. Ela trouxe uma estabilidade. (...) O clube foi tratado com irresponsabilidade financeira, queremos passar ao mercado interno e externo que o Vasco hoje tem estabilidade para tocar o futebol.

No ponto de vista vascaíno, a suspensão da ação jurídica em acordo com a A-CAP, traz mais segurança para outros possíveis investidores se interessarem em investir no clube.

Pedrinho assumiu controle do futebol do Vasco após liminar contra a 777 Partners em maio. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Nota oficial do Vasco:

A Diretoria Administrativa do Club de Regatas Vasco da Gama, no seu compromisso com a transparência e com a defesa do clube, informa que as conversas com A-Cap, atual mandatária da 777 Partners, avançam no sentido da colaboração para que os interesses vascaínos sejam atendidos.

Para isso, a ação, em trâmite perante a 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro, deverá ser suspensa em comum acordo entre as partes por 90 dias. Tal medida visa dar ainda mais estabilidade e tranquilidade para a VascoSAF tanto para as suas operações diárias como para a perspectiva de um futuro à altura da história vascaína."