Ex-Vasco, sobre temporada histórica e vaga na Conference: ‘Sonho’

Vivendo grande sucesso em Portugal, MT, jogador revelado pelo Vasco da Gama, conversou com exclusividade ao Lance! e contou sobre os bons momentos que tem vivido no Santa Clara. O jogador fez parte de um elenco histórico no clube e foi peça-chave da campanha que classificou a equipe à Conference League.

Classificação histórica

MT vem fazendo grande sucesso no Santa Clara de Portugal. O jogador tem sido titular absoluto da equipe, garantindo a segunda melhor nota da equipe, segundo o Sofascore. Para além disso, o brasileiro foi peça-chave do time que subiu da segunda divisão e conseguiu a classificação histórica para a Conference League. O ex-jogador do Vasco da Gama afirmou que o resultado veio com muito trabalho individual e coletivo.

- Para todos nós foi um feito muito marcante. A gente subiu da segunda e no começo a gente não pensava muito nisso. A gente trabalhou e vimos que estávamos bem. Não deixamos subir a cabeça. A gente, se entregando a cada dia a mais, se doando mais, gerou esse resultado - afirmou MT.

MT em ação pelo Santa Clara (Foto: Reprodução/Instagram: @matheusnunes_32)

Questionado se esperava estar em uma competição internacional em seu terceiro ano de Europa, MT revelou que não. Na verdade, a campanha de altos e baixos foi muito marcante para o jogador, já que, quando chegou, a equipe foi rebaixada. O brasileiro, com a equipe, fez o Santa Clara ser promovido e, no ano seguinte, veio a classificação para a Conference League

- Eu não esperava. Já no terceiro ano pegar uma competição europeia. A gente vai para cima jogar e realizar nosso sonho. Estamos bastante ansiosos. Estamos nos preparando bem. Se Deus quiser vai ocorrer tudo bem - completou o jogador.

MT é peça-chave da equipe do Santa Clara

Titular absoluto na equipe, MT disputou 33 jogos dos 34 disponíveis. O jogador chegou ao time em 2022 por empréstimo e teve sua opção de compra ativada, se transferindo definitivamente para a equipe. Com o brasileiro entre as principais peças, o Santa Clara saiu da segunda divisão para classificação à Conference League, fazendo a melhor campanha de sua história na primeira divisão de Portugal. O jogador virou homem de confiança do treinador Vasco Mattos e vem colhendo os frutos do trabalho.

- Quanto mais a gente trabalha, se dedica, o resultado vem. Se você trabalhar e se dedicar, uma hora você vai colher alguma coisa boa. Eu tô colhendo. Mesmo de férias e tudo mais, tô trabalhando, me dedicando, para na outra temporada conseguir fazer melhor que a anterior. É não deixar cair, ter a consistência, manter a regularidade e cada dia buscar melhorar mais - afirmou o jogador.

