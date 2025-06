Admar Lopes chega ao Vasco com tarefas em pauta no clube

O novo diretor executivo de futebol do Vasco, Admar Lopes, desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta segunda-feira (16). O dirigente chega com algumas tarefas em pauta. Dentre elas, estão as renovações de jogadores com contrato encerrando no final do ano, investimento no scout e dar prosseguimento na modernização do CT Moacyr Barbosa.

Léo Jardim, Puma Rodríguez, Mauricio Lemos, Jair, Paulinho e Alex Teixeira são os jogadores que estão com o contrato terminando ao final do ano. Além disso, Philippe Coutinho tem vínculo com o Vasco até o dia 31 de junho.

Dentre as renovações, a de Léo Jardim é que virou uma novela. A tendência é de que seja destravada com a chegada da Admar Lopes, uma vez que o diretor do Vasco tem boa relação com o goleiro e com o empresário. O novo dirigente cruz-maltino trabalhou com o camisa 1 no Lille, da França, e no Boavista, em Portugal.

O Vasco também conversa para renovação de Paulinho. Já Jair, depende de uma análise sobre o caso, tendo em vista que o volante é titular e tem um dos maiores salários do elenco. No entanto, Diniz quer a permanência do jogador.

As conversas com Puma Rodríguez, por sua vez, não andaram. O lateral-direito quer ter mais oportunidades, visto que é um jogador de seleção, que pretende estar na Copa do Mundo no ano que vem.

Por outro lado, Alex Teixeira e Mauricio Lemos sequer têm conversas para renovar com o Vasco. O Cruz-Maltino não tem o interesse em estender o vínculo com o meia-atacante e o zagueiro tem uma cláusula de renovação automática caso bata metas.

Investimento no scout

A carreira de Admar Lopes é notabilizada por ser um conhecedor da área de scout. O novo diretor do Vasco tem trabalhos de destaque em Porto, Monaco e Lille. Uma das missões do executivo, no Cruz-Maltino, será melhorar e investir no departamento no clube.

Admar Lopes fez trabalhos importantes como chefe de scout em clubes europeus (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Reforma do CT

O Vasco deve inaugurar a área molhada, no CT Moacyr Barbosa, na pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Desde o início do ano, o clube tem um valor separado no orçamento para investir no local. O clube sabe que um CT moderno é um atrativo para a chegada de novos reforços.