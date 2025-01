A ex-sócia majoritária do Vasco, 777 Partners, voltou a se movimentar no início de 2025. A empresa estadunidense contratou um escritório e questionou a isenção da árbitra indicada pela associação na Câmara de Arbitragem. A informação foi publicada primeiramente pelo "Ge".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

A 777 Partners protocolou um pedido de esclarecimentos. Os norte-americanos destacam que a advogada Ana Tereza Basílio atua em parceria com Paulo Salomão, vice-presidente do Vasco, e um dos principais responsáveis pelas ações que tiraram o controle da SAF das mãos da empresa estadunidense.

Ana Tereza Basílio é a atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Rio de Janeiro. Paulo César Salomão é um dos conselheiros e representante de entidade no Conselho Federal. Ambos atuam juntos em recuperações judiciais, como nos casos das Lojas Americanas e da Oi, o que foi questionado pela 777 Partners.

continua após a publicidade

A arbitragem foi instaurada para solucionar o impasse entre o Vasco e a 777 Partners. Um dos primeiros passos era a escolha de três árbitros: um por parte e um independente.

O Vasco defende a rescisão dos contratos que selaram a venda de 70% da SAF para a 777 Partners. A empresa norte-americana quer a retomar o controle do futebol cruz-maltino.

continua após a publicidade

➡️ Vasco negocia a compra de Brian Rodríguez, do América-MEX