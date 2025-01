O Vasco venceu o Flamengo-SP por 5 a 3, nesta sexta-feira (17), no Estádio Municipal José Liberatti, e avançou às quartas de final da Copinha. Os gols do Cruz-Maltino, no jogo válido pelas oitavas, foram marcados por Zuccarello (2), Maxsuell, André e Juninho. Tudisco, Diogo Godke e Biriba descontaram para o Corvo.

Como foi o jogo?

Vasco e Flamengo-SP fizeram um jogo eletrizantes desde os primeiros minutos. Com apenas um minuto de partida, o Corvo abriu o placar com Tudisco de cabeça. O Cruz-Maltino empatou na sequência, com Zuccarello, de pênalti.

Aos 18 minutos, Maxsuell recebeu na intermediária e chutou no ângulo de Kauã. O atacante do Vasco foi integrado ao elenco cruz-maltino da Copinha para a disputa das fases eliminatórias.

No início do segundo tempo, logo aos dois minutos, Zuccarello apareceu com liberdade pela direita. O meia chutou cruzado e fez o terceiro gol do Vasco na partida.

Tudo se encaminhava para uma classificação tranquila do Vasco. No entanto, o Flamengo deu uma emoção a mais e empatou aos 13 e 17 minutos, com Diogo Godke e Biriba, respectivamente.

O Vasco não se abateu com o empate. Numa noite inspirada, Zuccarello invadiu a área e cruzou. André emendou um voleio e fez uma pintura para desempatar.

Já nos acréscimos, João Vitor carregou a bola desde o campo de defesa e tocou para Juninho. O atacante foi derrubado na área e a arbitragem assinalou pênalti. O goleiro do Flamengo-SP ainda foi expulso. Na cobrança, o próprio Juninho fez o quinto gol do Vasco e sacramentou a vaga às quartas de final da Copinha.

André marcou um golaço na vitória do Vasco na Copinha (Foto: Vinícius Gentil/Vasco)

O que vem pela frente?

Com a classificação garantida nas quartas de final, o Vasco aguarda o vencedor do confronto entre Ituano e Corinthians. As equipes paulistas se enfrentam às 21h30 desta sexta-feira (17), no Estádio Municipal Bruno José Daniel, em Santo André (SP).

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO-SP 3 X 5 VASCO

OITAVAS DE FINAL - COPINHA

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 17 de janeiro de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Municipal José Liberatti, em Osasco (SP);

🥅 Gols: Tudisco (1' do 1ºT), Zuccarello (10' do 1ºT e 2' do 2ºT), Maxsuell (18' do 1ºT), Diogo Godke (13' do 2ºT), Biriba (17' do 2ºT), André (25' do 2ºT) e Juninho (47' do 2ºT);

🟨 Cartões amarelos: Kauã Araújo e Biriba (FLA);

🟥 Cartão vermelho: Kauã Araújo.

⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO-SP (Técnico: Anderson Neblina)

Kauã Araújo; João Lucas, Dunga (Murillo), Ruan e Hugo; Igor Catai (Maraston), Diogo Godke, Fran (Tiaguinho) e Nícolas (Juan Lemos); Biriba (Nakamura) e Tudisco (Gigante).

VASCO (Técnico: Matheus Curopos)

Phillipe Gabriel; Bruno André, Lyncon, Wanyson e Breno; Euder, Igor Toledo e Ramon Rique (Juninho); Maxsuell (João Vitor), Zuccarello (Alexandre) e Léo Jacó (André).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Gabriel Furlan;

🚩 Assistentes: Alex Alexandrino e Marcela de Almeida Silva;

4️⃣ Quarto árbitro: Clayton de Oliveira Dutra.