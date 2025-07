‘Vovô das embaixadinhas’ do Maracanã morre aos 98 anos

Jankel Schor, um dos ícones do futebol carioca, faleceu nesta quinta-feira (31), aos 98 anos, após complicações decorrentes de uma infecção urinária que se espalhou por seu organismo. Conhecido como o “Vovô das Embaixadinhas”, Schor marcou história no Maracanã e se tornou uma lenda do futebol mesmo sem entrar em campo profissionalmente.

Nascido na União Soviética, Jankel Schor se naturalizou brasileiro e, desde os anos 1990, começou a se destacar por sua habilidade com a bola. Sua trajetória no futebol carioca iniciou em São Januário. O convite para se apresentar no estádio emblemático veio de Edmundo, que o indicou ao então vice-presidente de futebol do Vasco da Gama, Eurico Miranda, no final da década de 90.

Jankel Schor ficou conhecido por fazer embaixadinhas nos intervalos das partidas no Maracanã (Foto: Divulgação/Maracanaã)

O "Vovô das Embaixadinhas" no Maracanã

Foi a partir do momento em que passou a se apresentar no Maracanã, especialmente nos anos 2000, que ele ficou mais conhecido pelo público carioca.

Durante cerca de uma década, Schor, que se declarava torcedor do America-RJ, encantou os torcedores nos intervalos dos jogos no Maracanã. Sua habilidade com a bola o tornaram uma figura quase obrigatória antes de cada partida. Ao som das palmas dos torcedores, Jankel não deixava a bola cair, fazendo um show de habilidade que nunca era interrompido até o final.