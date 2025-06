Benfica e Auckland City se enfrentam nesta sexta-feira (20), no Estádio Inter&Co, em Orlando, pela 2ª rodada do Grupo C do Mundial de Clubes. O confronto pode ser decisivo para a classificação do time português para as oitavas de final da competição.

O Benfica estreou na Copa do Mundo de Clubes empatando em 2 x 2 com o Boca Juniors. Assim, o time entra na segunda rodada com o mesmo número de pontos que o clube argentino e atrás do Bayern de Munique, que venceu na estreia e é o grande favorito para a liderança do grupo.

Já o Auckland City tomou um sonoro 10 x 0 do Bayern de Munique na rodada de abertura. Assim, o clube, que é a única equipe amadora na competição, não deve oferecer muitos problemas aos outros times do Grupo C.

Por que a partida pode ser decisiva para o Benfica?

Analisando o cenário mostrado acima, o mais provável é que Boca e Benfica vençam o Auckland City e não consigam superar o Bayern de Munique. O primeiro critério de desempate do Mundial de Clubes é o confronto direto, seguido pelo saldo de gols. É aí que a partida contra a equipe da Nova Zelândia pode decidir a classificação.

Em caso de derrotas para o Bayern de Munique e vitórias sobre o Auckland City, Benfica e Boca terminarão a fase classificatória empatados em pontos. Assim, por terem empatado no jogo entre eles, quem tiver maior saldo avança para as oitavas. Dessa forma, uma vitória com a maior diferença de gols possível sobre o Auckland deve ser um objetivo das duas equipes.

Por outro lado, um tropeço contra o Auckland na partida desta sexta-feira seria um desastre para os planos do Benfica, pois dependeria de uma vitória sobre o Bayern na última rodada para se manter vivo na competição. Além disso, ainda poderia precisar torcer por um tropeço do Boca contra o único clube amador do Mundial de Clubes.

