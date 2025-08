Thiago Silva sente dores musculares e preocupa o Fluminense

Thiago Silva sentiu dores no músculo posterior da coxa direita durante a vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Grêmio neste sábado (2), no Maracanã, pela 18ª rodada do Brasileirão. O capitão tricolor será submetido a exames médicos na próxima segunda-feira (4).

continua após a publicidade

O zagueiro demonstrou incômodo na região no segundo tempo da partida. Contudo, continuou em campo até o apito final e ajudou a equipe a manter o resultado durante os minutos finais. Possível lesão será informada apenas após a realização dos testes clínicos.

- Tem que esperar 24 horas para saber se ele estará à disposição. Com todo jogador é assim - disse Renato Gaúcho, referindo-se a Thiago Silva.

continua após a publicidade

O treinador não quis dizer ou não se o capitão tricolor estará à disposição na partida contra o Internacional, na quarta-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Além do camisa 3, Hércules sentiu dores durante o jogo e precisou deixar no intervalo. O volante está com bolhas no pé, e o clube optou por não forçar a situação.

continua após a publicidade

Thiago Silva sente dores musculares e pode desfalcar o Flu (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)<br>

Fluminense x Grêmio: como foi o jogo?

No reencontro de Renato Gaúcho e Mano Menezes com seus últimos clubes, outro 'ex' foi o personagem do jogo. Everaldo abriu o placar no primeiro tempo, perdeu pênalti no segundo, e o Fluminensevenceu o Grêmio por 1 a 0, na noite deste sábado (2).

Com a vitória, o Fluminense sobe para a 8ª colocação, com 23 pontos. Já o Grêmio permanece em 14º, com 20.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense