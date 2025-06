Após decidir reduzir o valor dos ingressos para as partidas do Mundial de Clubes, a Fifa comunicou aos torcedores que iniciou processo de reembolso aos fãs que adquiriram com preço mais elevado. Para a estreia do torneio, por exemplo, o valor do tíquete mais barato caiu abaixo da metade do inicial após boatos de menos de 30% das entradas terem sido demandadas.

O jogo inaugural está marcado para 14 de junho, sábado, com a presença de Leonel Messi e seus companheiros do Inter Miami contra o Al-Alhy, do Egito. A entidade apostava que a presença do ídolo argentino e o fato de o jogo acontecer no “mercado local” ajudariam a impulsionar as vendas. Todavia, de acordo com o The Athletic, dezenas de milhares de ingressos ainda não foram vendidos, acendendo um alerta sobre a possibilidade de um estádio com grandes espaços vazios — mesmo com a presença do astro argentino. O Hard Rock Stadium tem capacidade para mais de 65 mil pessoas, e há relatos de que menos de 20 mil ingressos haviam sido vendidos até recentemente, embora conteste esse número e afirme que a demanda é “bem maior”, sem divulgar dados concretos.

Hard Rock Stadium receberá partida inaugural do Mundial de Clubes da Fifa (Foto: Divulgação/Conmebol)

Ainda de acordo com a publicação, analistas questionam a decisão de sediar a partida em um estádio maior e fora do ambiente habitual do time, o Chase Stadium, onde os torcedores estão acostumados a pagar valores mais baixos.

Contudo, isso não se restringe apenas ao primeiro jogo: até mesmo para a final do torneio, a demanda está aquém da oferta. Segundo o jornal britânico Daily Mirror, inicialmente, os ingressos custavam a partir de 890 dólares (por volta de R$ 5130, na cotação atual). Agora, o mesmo bilhete está à venda por 300 dólares (R$ 1730). Na semifinal, os tíquetes que originalmente estavam a partir de 526 dólares (R$ 3030), agora podem ser adquiridos por 140 dólares (R$ 806).

Essa questão também alcança os fãs dos quatro times brasileiros que vão para os EUA: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. A pedido dos clubes, a Fifa ofereceu benefícios aos sócio torcedores dos clubes. Com isso, foi priorizada uma venda para esta categoria assim que se abriu a comercialização, além da possibilidade de adquirir mais ingressos.

Com isso, quem comprou recentemente pagou, em alguns casos, até 100 dólares (R$ 559 na cotação atual) a menos do que os que compraram antes. Tudo isso foi comunicado por meio de um e-mail ao qual a reportagem do Lance! teve acesso.

"Prezado(a) Torcedor(a),

Você está recebendo esta comunicação porque adquiriu um ou mais Ingressos para Torcedores do Clube para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025.

Como você efetuou a compra antecipada de seu(s) Ingresso(s) para Torcedores do Clube, a FIFA Ticketing emitirá um reembolso parcial como forma de agradecimento pelo seu comprometimento e apoio antecipados. Nenhuma ação é necessária da sua parte.

Observação: devido a esta atualização, você receberá um novo e-mail assim que seu(s) ingresso(s) for(em) restaurado(s) no aplicativo FIFA Club Cup 2025. Seus ingressos e os ingressos de seus convidados, se aplicável, podem desaparecer temporariamente durante o processo de atualização. Nenhuma ação é necessária da sua parte ou da parte de seus convidados, e seus assentos, bem como os assentos de seus convidados, permanecerão inalterados.

O reembolso parcial será emitido para o mesmo cartão de pagamento utilizado na compra do(s) Ingresso(s) Torcedor(es) do Clube afetado(s). Você, como comprador do Ingresso Torcedor(es), receberá um reembolso parcial por todos os Ingressos Torcedor(es) do Clube afetados que adquiriu, incluindo aqueles que enviou ao(s) seu(s) convidado(s). Entraremos em contato para obter informações bancárias atualizadas caso o reembolso parcial não possa ser processado no cartão de pagamento original.

Observe que este reembolso parcial é emitido a você a critério da FIFA Ticketing. Este reembolso parcial não cria uma oferta ou obrigação para a FIFA Ticketing de fornecer a você (ou a outros compradores de ingressos para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025?) quaisquer reembolsos ou compensações adicionais por quaisquer ingressos adicionais para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 (incluindo quaisquer Ingressos Torcedor(es) do Clube para os quais você não esteja sendo parcialmente reembolsado), a menos que exigido pelos termos e condições da FIFA Ticketing aplicáveis

Observe que a FIFA Ticketing não se responsabiliza por quaisquer diferenças no reembolso recebido devido a taxas de câmbio e/ou tarifas bancárias que possam ser cobradas.

Obrigado por reservar antecipadamente! Aguardamos sua visita em breve"

