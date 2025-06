O Mundial de Clubes da FIFA 2025 será o maior da história do futebol, com 32 equipes e 63 partidas nos Estados Unidos entre 15 de junho e 13 de julho. Com Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo representando o Brasil, o torneio promete atrair milhões de torcedores, tanto nos estádios quanto pela televisão e streaming. O Lance! te conta onde assistir ao Mundial de Clubes 2025.

No Brasil, a cobertura da competição será ampla e multiplataforma. Diversos canais e serviços de streaming já confirmaram a transmissão de jogos ao vivo, incluindo partidas da fase de grupos, mata-mata, semifinais e a grande final. Todas as partidas estarão disponíveis para o público brasileiro.

Onde assistir ao Mundial de Clubes 2025

A FIFA firmou acordos com empresas como Globo, SporTV, DAZN e CazéTV, permitindo que os torcedores escolham onde e como acompanhar seus clubes favoritos. A variedade de opções inclui transmissões na TV aberta, canais por assinatura e plataformas digitais, muitas delas gratuitas.

O SporTV e a CazéTV terão um papel central na transmissão, exibindo todos os 63 jogos do torneio ao vivo, com cobertura completa. Além disso, os jogos dos clubes brasileiros terão presença garantida também na TV aberta.

Globo transmitirá os jogos do Mundial na TV aberta e no digital

O Grupo Globo transmitirá os principais jogos do Mundial de Clubes 2025. Estão garantidas na TV Globo:

Todos os jogos dos clubes brasileiros (Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo);

A partida de abertura do torneio;

A final, independentemente de participação brasileira.

A emissora também transmitirá partidas selecionadas ao longo da competição e disponibilizará conteúdo online via ge.globo, com pelo menos 25 partidas transmitidas ao vivo na plataforma de streaming.

SporTV exibirá todos os 63 jogos do Mundial de Clubes

O canal SporTV, do Grupo Globo, será a única plataforma de TV paga com cobertura total do torneio. O canal esportivo exibirá os 63 jogos do Mundial de Clubes 2025 ao vivo, incluindo fase de grupos, eliminatórias, semifinal e final. A cobertura também contará com pré-jogos, análises e entrevistas exclusivas.

Para os assinantes, o SporTV representa a alternativa mais completa para acompanhar todos os detalhes da competição.

DAZN transmitirá todos os jogos de forma gratuita do Mundial de Clubes

A plataforma de streaming DAZN também adquiriu os direitos de transmissão global do Mundial de Clubes 2025 e oferecerá os 63 jogos de forma gratuita para o público brasileiro. Os jogos estarão disponíveis via aplicativo ou site, com acesso livre mediante criação de conta.

Essa estratégia visa ampliar o alcance da competição e atrair novos usuários para a plataforma, especialmente no mercado sul-americano.

CazéTV inicialmente teria 39 jogos, mas agora terá todos

O canal digital CazéTV, comandado por Casimiro Miguel, confirmou a transmissão gratuita das 63 partidas do Mundial de Clubes.

As partidas estarão disponíveis gratuitamente no YouTube da CazéTV e em outras plataformas digitais onde o canal atua. A cobertura contará com narração e comentários populares, já característicos do canal.

