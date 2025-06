Final do Mundial de Clubes 2025: data, horário e local da decisão

Final do Mundial de Clubes 2025 será no MetLife Stadium, EUA.

O maior Mundial de Clubes da história já tem local, data e horário definidos para sua grande final. O confronto que consagrará o novo campeão mundial do futebol acontecerá no MetLife Stadium, nos Estados Unidos, com capacidade para mais de 80 mil torcedores. O Lance! te conta onde será a final do Mundial de Clubes 2025.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Pela primeira vez com 32 participantes, o Mundial de Clubes da FIFA 2025 marcará uma nova era na competição internacional entre campeões e grandes clubes do mundo. O torneio será disputado entre os dias 15 de junho e 13 de julho, com sede nos Estados Unidos, e reunirá representantes da América do Sul, Europa, Ásia, África, América do Norte, América Central e Oceania, além de vagas extras baseadas em desempenho histórico.

Onde será a final do Mundial de Clubes?

A final do torneio está marcada para o dia 13 de julho de 2025, um domingo, às 15h (horário local) – 16h no horário de Brasília. O palco escolhido é o imponente MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, um dos maiores e mais modernos estádios dos EUA, com capacidade para 82.500 espectadores. O local também receberá as duas semifinais do torneio, consolidando-se como o centro decisivo da competição.

continua após a publicidade

A expectativa para a grande decisão é alta, especialmente entre os torcedores sul-americanos. Quatro clubes brasileiros estão classificados para o Mundial de 2025: Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo. Dependendo do sorteio e do desempenho nas fases anteriores, ao menos um deles pode chegar à decisão e disputar o título mundial com gigantes europeus como Manchester City, Real Madrid, Chelsea, Bayern de Munique e outros.

O formato do torneio prevê fase de grupos com oito grupos de quatro times cada, avançando os dois primeiros colocados para as oitavas de final. A partir daí, os confrontos seguem em formato eliminatório até a grande final, marcada para o MetLife Stadium. A decisão será transmitida por diversas plataformas, permitindo ampla cobertura para torcedores de todo o mundo.

continua após a publicidade

Quando e onde será a final do Mundial de Clubes 2025

Data: 13 de julho de 2025 (domingo)

13 de julho de 2025 (domingo) Horário: 15h (horário local) / 16h (horário de Brasília)

15h (horário local) / 16h (horário de Brasília) Estádio: MetLife Stadium

MetLife Stadium Localização: East Rutherford, Nova Jersey, Estados Unidos

East Rutherford, Nova Jersey, Estados Unidos Capacidade: 82.500 pessoas

Localizado na região metropolitana de Nova York, o MetLife é considerado um dos estádios mais tecnológicos do planeta. Inaugurado em 2010, já recebeu eventos como o Super Bowl (2014), a final da Copa América Centenário (2016) e será também sede da final da Copa do Mundo de 2026.

A escolha do estádio representa um esforço da FIFA em consolidar o Mundial de Clubes como uma competição de peso global, não apenas entre os torcedores, mas também como produto midiático. A cidade de Nova York, com sua estrutura e importância cultural, agrega visibilidade e acessibilidade à decisão.

Como assistir à final do Mundial de Clubes 2025

O Mundial de Clubes 2025 contará com ampla cobertura de mídia no Brasil. A decisão será transmitida ao vivo por diferentes plataformas e canais:

SporTV: exibirá todos os 63 jogos do torneio, incluindo a final

exibirá todos os 63 jogos do torneio, incluindo a final Globo (TV aberta): transmitirá a final e todos os jogos dos clubes brasileiros

transmitirá a final e todos os jogos dos clubes brasileiros ge.globo: ao menos 25 jogos disponíveis em streaming, incluindo a decisão

ao menos 25 jogos disponíveis em streaming, incluindo a decisão DAZN: transmitirá os 63 jogos gratuitamente em sua plataforma

transmitirá os 63 jogos gratuitamente em sua plataforma CazéTV: exibirá 39 jogos no YouTube, incluindo a final e todas as partidas dos clubes brasileiros

Essa variedade de opções garante que os torcedores poderão acompanhar a final em diferentes dispositivos, com transmissões na TV, no celular, no computador ou até mesmo em redes sociais, com narração popular e interativa por canais como o da CazéTV.

Ingressos para a final no MetLife Stadium

A venda de ingressos para o Mundial de Clubes 2025 já está aberta no site oficial da FIFA (fifa.com/tickets). Os preços variam conforme a fase e a categoria de assento. Para a final, os valores partem de 140 dólares (setores populares) e podem ultrapassar 4.000 dólares para pacotes VIP, incluindo hospitalidade.

Os torcedores brasileiros que desejam acompanhar seu clube presencialmente podem selecionar a opção “Club Fans” no momento da compra, o que facilita a localização de jogos e pacotes relacionados ao time de preferência. A recomendação é adquirir ingressos com antecedência, devido à alta demanda prevista.

Final histórica com novo formato

O Mundial de Clubes 2025 será o primeiro a adotar o modelo de 32 equipes em sede fixa, nos moldes da Copa do Mundo da FIFA. Isso significa mais jogos, mais clubes representando seus continentes e uma jornada mais longa até a final. Pela primeira vez, a final terá potencial de reunir clubes de diferentes regiões após uma sequência de mata-matas, o que amplia o fator imprevisibilidade da competição.

A decisão no MetLife Stadium será o ápice de um torneio que marcará a história do futebol internacional. A expectativa da FIFA é transformar o Mundial em uma das principais competições do calendário global de clubes, com o prestígio e a visibilidade comparáveis à Champions League e à Copa Libertadores.