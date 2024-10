Menin valoriza fase do Atlético-MG após vitória: ‘Time de guerreiros’

Rubens Menin, acionista majoritário da SAF alvinegra







Publicada em 11/10/2024 - 07:30 • Belo Horizonte

Após a vitória do Atlético-MG por 2 a 1, diante do Grêmio, na Arena MRV, Rubens Menin, acionista majoritário da SAF atleticana, usou as redes sociais para elogiar a atuação do time em meio a um calendário apertado de jogos.

Sem conseguir embalar uma sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro, a vitória em cima do tricolor gaúcho garantiu ao Atlético o 9° lugar na tabela, com 40 pontos. Menin destacou o alto nível das competições que o clube disputa, sendo duas delas na semifinais.

Rubens Menin, acionista majoritário da SAF alvinegra (Pedro Souza/Atlético-MG)

- Jogar três competições de altíssimo nível simultaneamente, duas delas nas semifinais e com nove desfalques, é um feito notável. Time e Massa guerreiros - declarou o empresário.

Além do desgaste físico gerado pela sequência de jogos, o time mineiro vem sofrendo com os desfalques causados pelas lesões, suspensão por cartão vermelho e convocação para as Eliminatórias.

Desfalques do time mineiro

Contra o Grêmio, o técnico Gabriel Milito não pôde contar com nove jogadores.

O meia-atacante Matías Zaracho se recupera de uma cirurgia de hérnia do esporte; o atacante Alisson (coxa esquerda), na transição, realiza trabalhos físicos. Guilherme Arana (coxa esquerda), Bernard (joelho direito) e Cadu (joelho direito) permanecem na fisioterapia.

O goleiro Éverson recebeu suspensão automática por levar cartão vermelho, enquanto Junior Alonso (Paraguai), Alan Franco (Equador) e Eduardo Vargas (Chile) estão com as respectivas seleções nacionais para as Eliminatórias da Copa de 2026.

O Galo é o único time do país a disputar, simultaneamente, três torneios: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores.

Na próxima quarta-feira, o Atlético viaja até o Ceará para enfrentar o Fortaleza, em jogo válido pela 30ª rodada do Brasileirão. Três dias depois, encara o Vasco pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil em São Januário. No dia 22 de outubro, recebe o River Plate na Arena MRV pelo primeiro jogo das semifinais da Libertadores.