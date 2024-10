João Leite é o atleta com mais jogos pelo Atlético-MG. (Foto: PSDB)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 12:56 • São Paulo

O Atlético Mineiro é um dos clubes mais tradicionais do Brasil, com uma história repleta de jogadores que se destacaram por sua lealdade e dedicação. Muitos desses atletas fizeram história não apenas pelas conquistas, mas pelo grande número de partidas em que defenderam o Galo. Vamos conhecer o top 10 dos jogadores com mais jogos pelo Atlético-MG.

Veja o top 5 jogadores com mais jogos pelo Atlético-MG

1. João Leite – 684 jogos

João Leite é o recordista de mais jogos pelo Atlético-MG, com 684 partidas. O goleiro atuou pelo clube entre as décadas de 70 e 90, tornando-se um dos maiores ídolos da história do Galo. Conhecido por sua segurança e habilidade, João Leite é reverenciado pela torcida alvinegra.

2. Vanderlei Paiva – 559 jogos

Vanderlei Paiva, meio-campista, disputou 559 partidas pelo Atlético-MG. Atuando principalmente nos anos 70, ele foi peça fundamental na equipe e é lembrado por sua técnica e visão de jogo. Vanderlei é um dos jogadores mais respeitados da história do clube.

3. Luisinho – 537 jogos

Luisinho, zagueiro de grande qualidade, jogou 537 vezes pelo Atlético-MG. Ele é considerado um dos melhores defensores do clube e foi fundamental em várias campanhas vitoriosas, deixando um legado no setor defensivo do Galo.

4. Vantuir – 507 jogos

Vantuir, outro zagueiro de destaque, jogou 507 partidas pelo Atlético-MG. Atuando nos anos 70, ele se tornou um dos ídolos da torcida por sua dedicação e solidez na defesa.

5. Kafunga e Paulo Roberto – 504 jogos

Kafunga, um dos maiores goleiros da história do Atlético-MG, disputou 504 jogos e é lembrado por sua habilidade e liderança. Empatado com ele, Paulo Roberto, lateral-direito, também somou 504 partidas, contribuindo para o sucesso do Galo nos anos 80.

6. Grapete – 486 partidas

Grapete, meio-campista, disputou 486 jogos pelo clube, sendo um jogador versátil e querido pela torcida. Ele teve um papel importante em várias conquistas do Atlético-MG.

7. Reinaldo – 475 partidas

Reinaldo, um dos maiores artilheiros do Galo, jogou 475 vezes e marcou mais de 250 gols pelo clube. Ele é reverenciado pela torcida e é considerado um dos maiores ídolos da história do Atlético-MG.

8. Afonso Silva – 464 partidas

Afonso Silva, que atuou como zagueiro, fez 464 jogos pelo Atlético-MG. Conhecido por sua firmeza na defesa, ele foi um dos pilares da equipe durante sua passagem pelo clube.

9. Victor – 424 partidas

Victor, o goleiro que se tornou um dos heróis da Libertadores de 2013, disputou 424 jogos pelo Galo. Ele é adorado pela torcida e conhecido por defesas memoráveis, sendo um dos maiores ídolos do clube.

10. Toninho Cerezo – 400 partidas

Toninho Cerezo, meio-campista, disputou 400 jogos pelo Atlético-MG. Ele é lembrado por sua técnica e habilidade, sendo um dos jogadores que marcaram época no Galo.

Esses jogadores ajudaram a construir a rica história do Atlético-MG, cada um deixando sua marca no clube.