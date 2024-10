Estrangeiros do Atlético-MG: os cinco melhores da história

Zaracho já está entre os maiores estrangeiros do Atlético-MG. (Foto: Fabio Moreira Pinto/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 18:27 • São Paulo

Ao longo de sua história, o Atlético-MG contou com diversos jogadores estrangeiros que trouxeram talento e raça ao clube. Esses atletas deixaram sua marca no Galo, contribuindo para importantes conquistas e ganhando o carinho da torcida. Vamos conhecer os cinco maiores estrangeiros do Atlético-MG.

Top 5 melhores estrangeiros do Atlético-MG

Cincunegui

Hector Carlos Cincunegui, o zagueiro uruguaio, atuou pelo Atlético-MG na década de 70. Conhecido por sua força defensiva e espírito aguerrido, Cincunegui foi peça importante no time que conquistou títulos estaduais e ajudou a solidificar o setor defensivo do clube. Sua garra em campo fez dele um dos maiores estrangeiros do Atlético-MG.

Fantoni

Benito Romano Fantoni, o meio-campista italiano, jogou pelo Atlético-MG nos anos 60 e trouxe um estilo de jogo técnico e habilidoso. Fantoni era conhecido por sua capacidade de controle de bola e visão de jogo, que ajudaram o Galo a ter um meio-campo sólido. Ele é lembrado como um dos grandes estrangeiros do Atlético-MG.

Zaracho

Federico Matías Zaracho, o meia argentino, é uma das revelações mais recentes do Atlético-MG, contribuindo significativamente desde sua chegada em 2020. Com sua habilidade e dedicação, Zaracho ajudou o clube a conquistar títulos como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil em 2021, rapidamente ganhando o carinho da torcida e virando um dos grandes estrangeiros do Atlético-MG.

Mazurkiewicz

Ladislao Mazurkiewicz, o goleiro uruguaio, é uma lenda entre os arqueiros que passaram pelo Atlético-MG. Atuando no final dos anos 70, Mazurkiewicz era conhecido por sua agilidade e reflexos, se destacando em várias competições e sendo um dos maiores estrangeiros que já vestiram a camisa do Galo. Mazurkiewicz está entre os maiores estrangeiros do Atlético-MG.

Vargas

Eduardo Vargas, o atacante chileno, chegou ao Atlético-MG em 2020 e rapidamente se tornou um jogador importante para o ataque. Com sua velocidade e capacidade de finalização, Vargas tem contribuído para o sucesso recente do clube e é um dos estrangeiros mais influentes na história recente do Galo.

Esses jogadores representam diferentes eras e posições, mas todos trouxeram talento e dedicação ao Atlético-MG. Os estrangeiros do Atlético-MG foram fundamentais para várias conquistas e deixaram um legado duradouro.