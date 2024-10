CBF divulga análise do VAR em gol anulado do Grêmio contra o Atlético-MG

Braithwaite marcou o gol de empate que foi anulado pela arbitragem (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 16:39 • Porto Alegre (RS)

Atlético-MG e Grêmio protagonizaram uma grande partida com direito a muitas polêmicas. Nesta quinta-feira (10), a CBF divulgou os áudios da análise do VAR no lance do gol anulado de Braithwaite, que rendeu muitas críticas por parte do Tricolor.

Renato Gaúcho xinga arbitragem após derrota do Grêmio para o Atlético-MG: ‘Bagunça’

O lance ocorreu logo na sequência do gol de Hulk. Na saída de bola, Braithwaite aproveitou a desatenção dos adversários e empatou o placar para o Tricolor. Wagner Reway, responsável pelo VAR da partida, prontamente chamou Luiz Flávio, árbitro do jogo, para chegar o lance.

– Luiz, o lance é fino. Eu tenho que te chamar para você dar uma olhada junto comigo para um toque no braço, ok? Poderia ser factual, mas como é muito fino, preciso que você dê uma olhada – recomendou Wagner Reway.

➡️Vice do Grêmio reclama de arbitragem após derrota para o Atlético-MG: ‘Sucessão de erros’

O árbitro vai até o VAR e, em cerca de um minuto e meio, já tem a sua decisão tomada. Para o juiz, houve o toque na mão. Com isso, ele anulou o gol de Braithwaite.

– Toque na mão esquerda, então permanece imediatez, ok? Anulando o gol e voltando com domínio de gol, tá bom? – decidiu o árbitro.

Lance rendeu críticas do Grêmio

Após a partida, Braithwaite foi o primeiro a falar sobre o lance. O atacante se disse frustrado, já que, para ele, não havia toque de mão na bola. Na sequência, Renato Gaúcho também se manifestou e disse que a arbitragem brasileira era uma ‘bagunça’. Por último, o vice-presidente de futebol, Antônio Brum, também proferiu críticas e se disse preocupado com o próximo jogo, um Gre-Nal.

- Está chegando num ponto que a gente não sabe mais o que fazer. É uma preocupação porque é o principal clássico nosso e a gente não pode que a arbitragem interfira de maneira alguma. - desabafou o vice-presidente.