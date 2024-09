Titular do Atlético-MG sofre grave lesão e só deve retornar em 2025

Bernard só deve retornar em 2025 (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/09/2024 - 20:44 • Rio de Janeiro

O Atlético ganhou uma grande dor de cabeça para a reta final da temporada. Na semifinal da Copa do Brasil e da Libertadores, e tentando subir na tabela do Brasileirão, o Galo confirmou nesta sexta-feira (27), que o meia Bernard rompeu o ligamento colateral medial do joelho direito. Assim, não deve mais entrar em campo em 2024.



O Atlético-MG não divulga tempo de recuperação, mas o Lance! apurou que o prazo estimado de retorno em lesões como esta gira entre 10 e 12 semanas. Caso se confirme esse prazo de ausência, Bernard não jogará mais na temporada, que tem previsão de encerramento na primeira semana de dezembro, com a rodada final do Campeonato Brasileiro 2024. A lesão de Bernard foi confirmada depois dele passar por exames de imagem. O clube informou ainda que ele está fazendo tratamento conservador com a fisioterapia.

Contratado no meio do ano, após fim do vínculo com o Panathinaikos, da Grécia, Bernard retornou ao Atlético após 11 anos e com status de titular, função que tem exercido na equipe de Milito. O camisa 20, no entanto, ainda não engrenou. São 18 jogos realizados e ainda sem participação direta em gols.