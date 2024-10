Arana, do Atlético-MG, tranquiliza sobre a lesão sofrida

Guilherme Arana em ação pelo Atlético-MG diante do Vasco (Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 21:40 • Belo Horizonte (MG)

Guilherme Arana foi um dos destaques da vitória do Atlético-MG por 2 a 1 sobre o Vasco nesta quarta-feira (2), pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. O lateral-esquerdo foi autor de um golaço, que culminou no triunfo do Galo na Arena MRV. No entanto, o jogador precisou deixar o campo no segundo tempo após lesão muscular.

Após a partida, em entrevista à beira do campo, o camisa 6 comentou o bonito gol que fez e contou sobre a gravidade da contusão. De acordo com o lateral, ele sentiu problema no músculo adutor da coxa, mas a substituição foi precaução.

- Foi um bonito gol, em um momento delicado da partida. Eu senti meu adutor um pouco pesado, e tem horas que você tem que ser inteligente, não dá para forçar. Mas o torcedor pode ficar tranquilo, porque não é nada grave. Ainda faltam 90 minutos, contra um adversário que tem uma camisa gigante que é o Vasco, então não tem nada ganho ainda. Temos que agradecer e ficar feliz pela vitória, mas a classificação ainda não está garantida - comentou Guilherme Arana.

O lateral-esquerdo do Atlético-MG foi convocado pela Seleção Brasileira para a Data Fifa de outubro. Nesta quarta-feira (2), Arana teve ótima atuação pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. O jogador falou sobre o momento que vive e disse que foi uma partida especial.

- Sentimento de trabalho sendo reconhecido. Sou um cara que se cobra bastante fora do campo e procuro sempre ajudar minha equipe. Mesmo quando não estou em um dia tecnicamente bom, procuro ajudar com vontade, com a liderança que tenho com essa camisa. Então, sem dúvidas nenhuma, é uma noite muito especial pelo primeiro tempo que eu apresentei - disse o camisa 6.

