Após dar indícios do futuro de Neymar Jr no futebol, o pai do jogador relembrou a passagem do brasileiro pelo PSG. Para Neymar Pai, o auge da carreira do filho foi defendendo as cores do maior campeão francês.

Em entrevista ao "L'Équipe", o agente do jogador comentou sobre as atuações de Neymar pela equipe francesa e também sobre a saída polêmica, dando indícios que houve uma motivação desconhecida por parte da torcida do PSG.

— Sua melhor fase foi no PSG. Ele quase perdeu a Liga dos Campeões. Foi um dos arquitetos daquela primeira final (em 2020). Mas tivemos azar. Então, os torcedores se sentiram traídos e vieram até nossas janelas. Mas isso acontece. Contaremos os motivos da saída mais tarde (risos).

A relação de Neymar e a torcida do PSG ficou estremecida devido às constantes lesões e baixas nos jogos. Em maio de 2023, um grupo de torcedores foi até a residência do craque protestar e pedir a sua saída imediata do clube.

O episódio, no entanto, não foi capaz de estremecer a adoração dos fãs do clube com Neymar. É o que garante Neymar Pai. Segundo o empresário, o jogador é bem quisto pelos torcedores e também pela diretoria do PSG, com quem mantém relação de amizade. Além disso, afirmou que não pode ser apagado o que eles fizeram pelo clube.

— Se ele voltasse ao Parc, sem dúvida seria aplaudido. Na vida, você pode se casar de repente. Mas depois de um tempo, a paixão desaparece. E quando vocês se separam, continuam bons amigos. Acho que esse é o nosso caso com o PSG. Ninguém pode apagar o que fizemos pelo PSG, e Neymar não quer apagar sua história com o clube

Meses após, Neymar foi apresentado pelo Al-Hilal com grande festa no Estádio Rei Fahd, em Riade. Ele foi contratado pelo clube saudita por cerca de 320 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão) no período. À época, tornou-se amaior contratação feita por um clube não europeu na história do futebol.

Números pelo PSG

Jogos: 173 Gols 118 Assistências: 70

Mbappé ou Neymar: torcida do PSG elege ‘ex’ que faz mais falta

Duas das maiores contratações da história do PSG, Neymar e Mbappé encerraram duas passagens pelo clube francês cercados de polêmicas, controversas e a ausência de um momento de grande protagonismo no futebol mundial, cada um por seus motivos. Entretanto, a torcida do PSG tem o seu “ex” favorito, aquele jogador que agregaria mais ao elenco caso retornasse ao time neste momento.

A verdade é que, ao contrário do público brasileiro, a personalidade dos franceses leva em consideração outros fatores importantes dos dois craques, o que faz com que haja uma diferença no tratamento aos ex-atletas do clube.

E o principal ponto é relacionado à forma como os jogadores conduziram suas saídas. Mesmo tendo pedido para ir para outro clube e passado a planejar um outro tipo de projeto para a carreira, o movimento de transferência de Neymar foi encarado como normal. Levemente dolorido por ter visito a principal contratação não ter dado certo, mas feliz que o camisa o camisa 10 seguiu em frente.

Do outro lado, uma decepção forte. Mbappé deu declarações muito polêmicas que feriram a imagem do time parisiense, como a ideia de que precisaria deixar o time para ganhar a Europa. Partiu então para o Real Madrid.

Vitor, francês que estava acompanhando a final da Copa do Mundo de Clubes da Kings League, em Paris, afirmou que é um grande fã de Neymar e que forma como Mbappé tratou o clube faz dele uma personalidade pouco querida entre os torcedores. O jovem entende que não é uma unanimidade, mas vê boa parte do seu ciclo e de torcedores mais jovens com essa posição.

— Sou um grande fã do Neymar. Gostaria de tê-lo de volta. Ele apenas saiu do clube, não faz como Mbappé que disse coisas péssimas sobre o clube, afirmou que precisa sair para ganhar a Europa… e olha o que aconteceu.

O torcedor pondera que Mbappé foi, para ele, o melhor que já viu na equipe, mas que isso não tira o fato de ter se decepcionado tanto.

— Não tenho dúvida que Mbappé foi o melhor jogador que já vestiu a camisa do PSG tecnicamente falando, mas esse comportamento dele faz com que a gente não queira ele de volta aqui. Não sinto falta, nada mesmo.