Em coletiva de imprensa às vésperas da estreia no Mundial de Clubes, o zagueiro Sergio Ramos, atualmente no Monterrey, fez questão de destacar o talento de Lamine Yamal, jovem promessa da seleção espanhola e do Barcelona. Além de rasgar elogios ao jovem de 17 anos, Ramos também comentou sobre a fase de Kylian Mbappé no Real Madrid.

Em suas declarações, Ramos não poupou elogios para Lamine Yamal:

- Para mim, Lamine é uma realidade que vem forte. Está quebrando recordes que não são normais para a idade dele. Desejo o melhor ao Lamine, mesmo sendo do Barça, porque sempre quero que nossa seleção se saia bem - afirmou o ídolo do Real Madrid.

Lamine Yamal enfrentando Cristaino Ronaldo pela (Foto: Alexandra Beier/ AFP)

Quando o assunto foi a Bola de Ouro, o zagueiro foi categórico ao escolher Mbappé:

- Eu sempre daria a Bola de Ouro para o Mbappé, os números dele estão aí, ele fez uma ótima temporada. Para mim, ele é o candidato claro. O artilheiro do Campeonato Espanhol, Chuteira de Ouro, mas o Real Madrid não ganhou outros títulos que outras equipes conquistaram. São prêmios individuais, mas há jogadores que ganharam ligas, copas... se dependesse de mim, Mbappé teria quatro ou cinco Bolas de Ouro em casa, mesmo que o Real Madrid não tenha ganhado - defendeu Ramos.

Mbappé fez sua primeira temporada pelo Real Madrid e venceu a Chuteira de Ouro, além de ter sido artilheiro de La Liga (Foto: Josep Lago / AFP)

Caminho do Monterrey de Sergio Ramos no Grupo E

📌 Terça-feira, 17 de junho: Monterrey x Inter de Milão - 22h, no Rose Bowl, Los Angeles.

📌 Sábado, 21 de junho: River Plate x Monterrey - 22h, no Rose Bowl, Los Angeles.

📌 Quarta-feira, 25 de junho: Urawa Red Diamonds x Monterrey - 22h, no Rose Bowl, Los Angeles.

