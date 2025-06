Titular da Seleção Brasileira acompanha jogo da Série C

O Naútico venceu o Maringá em partida válida pela nona rodada do Brasileirão Série C. No camarote dos Aflitos, a partida teve uma presença inusitada: Alisson, goleiro do Liverpool e da Seleção Brasileira, que estava acompanhando seu irmão Muriel, arqueiro do Timbu.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Após o término da temporada europeia, o guarda-redes levou a família Becker para o jogo da terceira divisão nacional. Os filhos de Alisson, no caso, entraram em campo de mãos dados com o tio Muriel.

continua após a publicidade

A relação de um dos melhores goleiros do mundo com o Náutico ultrapassa o apoio presencial. Apesar da distância geográfica entre Liverpool e Recife, Alisson acompanha as partidas do time pernambucano pela televisão sempre que possível, mostrando seu apoio incondicional ao irmão e ao time. A presença dele no estádio trouxe um brilho extra à torcida alvirrubra, que vibrou com o momento único durante a vitória.

Muriel, do Náutico, e Alisson, do Liverpool e da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Vieira/AGIF)

Como foi o jogo entre Náutico e Maringá? ⚽

O Timbu dominou o primeiro tempo, mas enfrentou forte pressão na etapa final, contando com grandes defesas do goleiro Muriel para segurar o resultado. Aos 8', Igor Pereira abriu o placar para o Náutico em bela arrancada e Patrick Allan ampliou a vantagem 20 minutos depois. O cenário, contudo, mudou após o intervalo, com tento de pênalti cobrado por Negueba . O experiente irmão de Alisson fez boas defesas, garantindo a vitória e frustrando as tentativas do time paranaense de chegar ao empate. Final de jogo: 2x1.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Náutico sobe para a nona colocação, com 12 pontos. Apesar da derrota, o Maringá segue no grupo de classificação para a segunda fase, na sétima posição, com 13.