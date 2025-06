Neymar Jr vive momentos de incerteza sobre sua permanência no Santos. Com contrato válido até o fim de junho, o atacante está inclinado a estender seu vínculo com seu clube do coração. No entanto, há europeus correndo por fora pela sua contratação. A informação foi divulgada pelo próprio pai e empresário do jogador, Neymar Pai, que falou abertamente sobre o futuro do filho.

Em entrevista ao "L'Équipe", o agente antecipou os próximos passos do filho, que está de férias devido à pausa para o Mundial de Clubes. Porém destacou que, embora haja interesse em seguir no Santos, o atacante tem recebido sondagens e procura de grandes clubes da Europa, incluindo alguns da Champions League.

— Há uma boa chance de ele ficar no Santos. Estou trabalhando para isso. Isso não me impede de ouvir outros clubes. Vejo um mercado interessado. Esta semana, vamos a Miami conversar com os clubes. Temos que ouvi-los e decidir o que vamos fazer. Sim, existem clubes europeus. Alguns estão disputando a Liga dos Campeões. Eles sabem que ele é capaz de fazer uma ótima temporada porque o sinal está verde. Mas o mercado brasileiro também é interessante.

Neymar fala sobre futuro no Santos

Neymar se esquivou ao ser perguntado sobre renovação de contrato com o Santos durante o leilão do Instituto Neymar Jr, que acontece na noite desta terça-feira (10), no Pacaembu.

Embora seu pai tenha confirmado que está caminhando, Neymar evitou cravar uma resposta. No Peixe, tem contrato até o dia 30 de junho. Ao responder, brincou com a data que iria fazer o anúncio.

— Quando que eu tinha falado para vocês? Hoje é que dia? 10? Então, dia 12 vocês perguntam - respondeu o jogador aos jornalistas presentes no evento.

Neymar Pai, que atualmente ajuda a gerenciar a carreira do filho, também falou sobre o assunto. Ao contrário do camisa 10, o empresário foi mais direto: o acordo estaria caminhando.

— Vai acontecer. Só ter um pouco de paciência porque é só no dia 30 de junho que encerra o contrato dele — disse o pai de Neymar.