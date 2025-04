Internacional teve time definido para estreia em casa

O treino desta quarta-feira (9) foi o último antes da partida contra o Atlético Nacional-COL, marcada para a quinta (10), às 19h, no estádio Beira-Rio. E o Internacional saiu com time definido para a estreia em casa na Libertadores. Pelo que o Lance! apurou, o técnico Roger Machado deve repetir a escalação que goleou o Cruzeiro por 3 a 0, no domingo (6), pala segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Pelo que indicou após a vitória, o treinador manterá Enner Valencia no comando do ataque, além de Carbonero continuar fechando o setor, ao lado de Wesley.

– Hoje, o Enner se transformou em titular. Ele procurou a oportunidade em campo e achou – disse.

Para depois acrescentar que Carbonero seria o parceiro ideal para o equatoriano:

– Cabonero tem um jogo de retenção melhor. Aí a gente tem a condição de cuidar um pouquinho mais da bola.

Dessa forma, o técnico alvirrubro deve mandar a campo o Internacional com Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernandão, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Valencia e Carbonero.

Adversários jogam nesta quarta (9)

Os adversários do Internacional e do Atlético Nacional-COL no Grupo F entram em campo na noite desta quarta (9). O Bahia, que empatou em 1 a 1 com o colorado, vai a Montevidéu enfrentar o Nacional-URU, lanterna da chave, que tomou 3 a 0 da equipe colombiana. A partida será no Gran Parque Central.

O Esquadrão de Aço chega com três empates – dois pelo Brasileirão (Corinthians e Santos). Enquanto isso, o Bolso venceu apenas um dos últimos cinco jogos. A equipe ocupa a modesta sexta colocação no Apertura do Campeonato Uruguaio, com 16 pontos. Na segunda (7), estreou novo treinador, Pablo Peirano assume no lugar de Martín Lasarte.

