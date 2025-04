Quem jogou mais na maratona até agora pelo Internacional

Das 19 partidas em 65 dias que tem até 1º de junho, o time do técnico Roger Machado já finalizou três partidas – duas pelo Campeonato Brasileiro e uma pela Libertadores –, ou 15,8% dos confrontos. Em minutos, dos 1.710 minutos (se contarmos apenas os 90 previstos), jogou 270 – ou 296 com os acréscimos. Assim, o Lance! fez um levantamento de quem jogou mais na maratona pelo Internacional até agora e descobriu que apenas três atletas estiveram em campo nos enfrentamentos contra Flamengo, no Rio de Janeiro, Bahia, em Salvador, e Cruzeiro, em Porto Alegre.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

E o trio que participou do começo ao fim dos jogos dos dias 29 de março, 3 e 6 de abril, é defensivo. São eles o zagueiro Vitão e os laterais Aguirre e Bernabei. O brasileiro e os dois argentinos foram um pouco além dos 270 minutos, já que somando os acréscimos, as partidas chegaram a 296.

Abaixo deles, acima dos 250 minutos, estão o meia Alan Patrick (273) e o atacante Wesley (251). Mais abaixo aparecem o volante Fernando (248) e o goleiro Anthoni (246). Este último ainda ficou um tempo inteiro fora, quando Sergio Rochet voltou ao time titular – mas teve que sair porque lesionou a mão esquerda logo no retorno.

continua após a publicidade

Na sequência, aparecem os jogadores com menos de 200 minutos: os zagueiros Juninho (172) e Rogel (124), os atacantes Carbonero (157), Rafael Borré (155), Valencia (141) e Vitinho (139), e o volante Ronaldo (118). Os demais que chegaram a entrar, somando minutagem inferior a cem minutos.

Quem mais jogou

Em minutos

Aguirre – 296

Vitão – 296

Bernabei – 296

Alan Patrick – 273

Wesley – 251

Fernando – 248

Anthoni – 246

Juninho – 172

Carbonero – 157

Rafael Borré – 155

Valencia – 141

Vitinho – 139

Rogel – 124 Ronaldo – 118