Internacional x Atlético Nacional: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

Internacional e Atlético Nacional (COL) se enfrentam na noite desta quinta-feira (9), pelo Grupo F da Libertadores. No estádio Beira-Rio, Porto Alegre, a bola rola às 19h (de Brasília). O confronto válido pela segunda rodada da Libertadores terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming) e ESPN (TV fechada).

Na primeira rodada da fase de grupo, o Internacional empatou em 1 a 1 com o Bahia, fora de casa, com gol de Valencia. Já os colombianos golearam o Nacional do Uruguai, por 3 a 0, em Medellín.

Internacional estreou com empate em 1 a 1 com o Bahia - Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X ATLÉTICO NACIONAL (COL)

2ª RODADA – FASE DE GRUPOS – LIBERTADORES

📆 Data e horário: quinta-feira, 10 de abril de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: estádio Beira-Rio, Rio de Janeiro;

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming);

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Valencia e Carbonero (Vitinho).

ATLÉTICO NACIONAL: David Ospina; Román, Juan Arias, William Tesillo e Camilo Cándido; Campuzano, Zapata e Cardona; Hinestroza, Asprilla e Morelos.