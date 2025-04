Internacional: Valencia é o titular da vez, diz Roger Machado

Após a goleada por 3 a 0 sobre o Cruzeiro, que deixou o Internacional na liderança do Campeonato Brasileiro, o técnico Roger Machado confirmou: Enner Valencia é o titular da vez. O comandante colorado ressaltou, mais uma vez, os quesitos que leva em conta para escalar o time ao fazer isso. O equatoriano é o goleador colorado na temporada, com sete goles em 13 partidas.

Na coletiva, o comandante alvirrubro explicou:

– Hoje, o Enner se transformou em titular. Ele procurou a oportunidade em campo e achou. Mas vai ter uma alternância natural. Vamos ter mais 17 jogos e teremos que fazer mudanças ao natural. O Borré mostrou que também tem capacidade para ser titular. Ficamos felizes que o Borré entrou, se dedicou e conseguiu seu gol.

O treinador também explicou a opção por Carbonero no time titular diante da Raposa:

– A escolha pelo Carbonero foi para que tivesse uma combinação maior com o Enner. Ele tem menos profundidade – disse, acrescentando, depois, que a dupla foi uma opção pela estratégia para enfrentar o Cruzeiro.

Inter volta a campo na quinta (10)

A partir desta segunda (7), o Internacional vira a chave e começa a preparação para enfrentar o Atlético Nacional-COL, na quinta (10), pela Libertadores da América. A partida pela segunda rodada da competição continental, está marcada para as 19h, no estádio Beira-Rio.

Na primeira rodada, os colombianos golearam o Nacional-URU por 3 a 0, em Medellín. O time de Roger Machado empatou com o Bahia, 1 a 1, em Salvador. Pela Série A, o Colorado volta a campo no domingo (13), quando encarar o Fortaleza. O jogo, marcado para as 20h, será na a Arena Castelão.

