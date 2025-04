Internacional: como está o Atlético Nacional-COL

O Internacional volta a campo pela Libertadores às 19h (de Brasília) desta quinta-feira (10), no estádio Beira-Rio, contra o líder do Grupo F. Por isso, o Lance! detalha como está o Atlético Nacional-COL, adversário da segunda rodada. Em busca da terceira taça no torneio continental, El Verde de la Montaña, como é conhecido o time colombiano, estreou com goleada contra o Nacional-URU, na semana passada.

Campeão do Torneo Clausura em 2024, a equipe teve troca de técnico no começo da temporada. Saiu o mexicano Efraín Juárez, que pediu demissão, e entrou Javier Gandolfi. Com o argentino que desembarcou em Medellín em janeiro, está em terceiro no Apertura, com 24 pontos, um atrás de Millonarios e Junior Barranquilla.

O Atlético, porém, tem uma partida a menos. A competição local interessa muito ao Atlético, tanto que fretou um voo para vir a Porto Alegre e, depois, retornar. Já que, no domingo (13), enfrenta o Millonarios, em Bogotá.

Os números no ano

Sob a batuta de Gandolfi, El Verde de la Montaña tem o melhor ataque do Apertura, com 24 gols em 12 jogos, média de dois por partida. A defesa, no entanto, é apenas a oitava melhor, com 12 gols sofridos, média de um por jogo. O time ainda atuou outras duas vezes neste ano, pela final da Superliga, contra o Bucaramanga – empates em 1 a 1 e 0 a 0, com título conquistado nos pênaltis, por 4 a 3.

15 jogos 8 vitórias 5 empates 2 derrotas 28 gols (1,87 por jogo) 13 gols sofridos (0,87 por jogo) Artilheiro: Viveros, 6 gols

Viveros é o artilheiro do <em>El Verde</em>, com seis gols no ano (foto: Jaime SALDARRIAGA / AFP)

Destaques da equipe

Os bons números ofensivos se devem à estratégia de Gandolfi, que tem Cardona como principal responsável pela armação. Aos 32 anos, o meia tem liberdade para circular pelo campo e acionar os homens de frente em velocidade. Também aparece com qualidade nas bolas paradas e nos chutes de fora da área.

O principal destaque é o lado direito de ataque, com Marino Hinestroza, nome da estreia na Libertadores com um gol e duas assistências na goleada sobre o Nacional. O setor ofensivo é completado por Kevin Viveros e Alfredo Morelos. Os três aliam força e velocidade, uma das marcas. Outra é a ocupação de espaços sempre com pontas e laterais.

Esquema tático

Taticamente, o esquema parte de um 4-3-3, com dois volantes e um meia no meio-campo. Apesar disso, o esquema tem muitas trocas de posicionamento, principalmente com Cardona circulando pelo campo. Quando ele sai do lado esquerdo, um atacante ou o lateral Cándido ocupam o espaço.

Dificuldades defensivas

Os bons números ofensivos escondem problemas defensivos. A equipe demonstra dificuldade quando sofre ataques em profundidade pela falta de velocidade de seus defensores. O lado mais problemático é o esquerdo.

Se Roger Machado repetir a formação da goleada contra o Cruzeiro, com Wesley pelo lado direito, poderá levar perigo aos colombianos. Também apresenta demora na recomposição do setor ofensivo, sobrecarregando os volantes. Ou seja, os contra-ataques são uma boa arma.