Se o técnico Roger Machado “solucionou” quem é o centroavante titular do momento no Internacional, agora a dúvida é entre Vitinho ou Carbonero. O colombiano começou a goleada de 3 a 0 sobre o Cruzeiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O brasileiro, porém, é o vice goleador da temporada, com boas atuações na reta final do Estadual. Resta saber quem será o companheiro de Valencia e Wesley na partida contra o Atlético Nacional-COL, quinta (10), pela Libertadores.

No domingo (6), o treinador colorado explicou a escolha pelo camisa 7:

— A tônica para esse jogo (contra o Cruzeiro) foi que a gente pudesse cuidar melhor da bola na nossa retomada. A escalação passou por isso. Aí houve a necessidade de eu optar pela entrada do Carbonero, que tem menos profundidade do que o Vitinho, mas tem um jogo de retenção de bola melhor. Aí a gente tem a condição de cuidar um pouquinho mais da bola.

Pelo detalhado pelo comandante alvirrubro sobre sua forma de montar a escalação – que leva em conta o momento e as características do jogador, o momento e as características do adversário, e a gestão do grupo –, é possível concluir que Carbonero e Valencia se entendem melhor. Assim como Vitinho seria o parceiro de Rafael Borré.

A temporada de cada um

O camisa 28 colorado foi um dos principais nomes da conquista do Gauchão. Estando em todos os jogos, começando ou entrado, Vitinho teve cinco gols. Na competição, se deu bem tanto com Borré quanto com Valencia.

15 jogos 9 jogos como titular 6 jogos como reserva 840 minutos em campo 5 gols 168 minutos para fazer gol 0 assistência

Já o 7 esteve em campo dois confrontos a menos, e marcou apenas dois gols – em um deles, porém, mostrou uma frieza calculista ao abrir o placar no Gre-Nal 445, no primeiro enfrentamento da decisão do Estadual.

13 jogos 7 jogos como titular 6 jogos como reserva 684 minutos em campo 2 gols 342 minutos para fazer gol 0 assistência