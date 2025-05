Roger Machado elogia a valentia dos guris do Internacional

Pensando na partida contra o Bahia, quarta-feira (28), pela Libertadores, o Internacional utilizou oito jogadores vindos do Celeiro de Ases no empate em 1 a 1 contra o Sport, na tarde deste domingo (25), em Recife. O técnico Roger Machado elogiou a valentia dos guris da base, dos quais quatro iniciaram a partida e um marcou o gol de empate – melhor, golaço! Contra o Esquardão de Aço, alguns deles estarão em campo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O empate na Ilha o Retiro, em jogo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro deixou o Colorado com 11 pontos, ainda muito perto da zona de rebaixamento. Já no torneio continental, o Alvirrubro se classifica se empatar ou vencer.

Time começou com quatro jovens da base

Preservando cinco jogadores do time titular - Vitão, Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick e Wesley -, o treinador alvirrubro entrou no enfrentamento contra o Leão com quatro garotos da base. Além de Anthoni, que atuou em todas as partidas do ano, começaram o confronto Clayton Sampaio, Gustavo Prado e Ricardo Mathias, que saiu aos 20 do primeiro tempo, lesionado, para entrada de Lucca.

continua após a publicidade

Perdendo por 1 a 0, no começo da segunda etapa, Gustavo Prado recebeu a bola na esquerda, cortou para dentro e chutou de direita. A bola fez uma curva e entrou no canto esquerdo do goleiro do Sport. Era um golaço, que empatava a partida. Mais adiante no jogo, Prado saiu para dar lugar a outra guri do Celeiro de Ases, Yago Noal. Luis Otavio e Raykkonen também foram para o enfrentamento.

Elogios do chefe

Na coletiva, perguntado sobre o que tirava do jogo, Roger Machado elogiou a garotada.

– Tiro a valentia dos meninos que entraram. Do Raykkonen, do Yago, do Prado. O Prado fez boa partida mais uma vez. Sempre sendo forjado na adversidade – comentou, para acrescentar:

continua após a publicidade

– Tenho que dar os parabéns aos meninos por entrar nessa pressão do calendário, que faz com que o Ricardo no terceiro jogo venha sentir.