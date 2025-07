Eric Faria revela resenha com presidente da Fifa sobre o Mundial e repercussão no Brasil

Durante um encontro entre Gianni Infantino, presidente da Fifa, com o ex-goleiro argentino Goycochea, no Mundial de Clubes, nos EUA, Eric Faria participou da resenha que estava o dirigente e o abordou para elogiá-lo pela criação do torneio. Durante o programa "Fechamento", do Sportv, o jornalista revelou os bastidores da breve conversa.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

— Ele ficou ali numa resenha com a agente e falei assim: "cara, eu sou meio abusado mesmo, não tenho nada a perder". Falei assim: "presidente, posso falar uma coisa para o senhor?" O senhor é o maior dirigente da história, fez a maior competição da história do futebol, vai ficar sendo lembrado para sempre pelo que está fazendo aqui nos Estados Unidos — disse.

Taça Mundial Mundial de Clubes no Rio de Janeiro (Foto: Reprodução/ Instagram)

Segundo o jornalista, Infantino ficou feliz e surpreso com a abordagem. Na sequência, Eric Faria revelou o sucesso de audiência e de apelo popular da competição no Brasil, informação que também surpreendeu positivamente o presidente da Fifa.

continua após a publicidade

➡️ Postura de Renato Gaúcho chama atenção no Mundial de Clubes

Terminando de contar a história bem-humorada no programa, o comentarista voltou a elogiar o feito do dirigente.

— Eu acho que o Gianni Infantino sai daqui dos Estados Unidos do tamanho de um pivô da NBA, por ter realizado essa Copa do Mundo de Clubes e acho que a Fifa, nos grupos de estudos, após a competição vai ter mais coisas boas do que ruins. Obvio há defeitos, mas acho que a Copa do Mundo veio para ficar — completou.